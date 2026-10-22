이억원 “산은 부산 이전 않는 것으로 알아”→“국회에서 결정” 해명

이억원 금융위원장이 22일 한국산업은행 본점 부산 이전을 추진하지 않는다는 취지로 말해 논란이 일었다. 이 위원장은 이후 “국회가 결정할 일”이라고 해명했다.

국회 정무위원회의 22일 금융위원회·금융감독원 종합국정감사에서 이 위원장은 ‘산은 본점 부산 이전에 대한 정부의 공식 입장이 무엇인가’라는 국민의힘 박성훈 의원 질의에 “일찌감치 정리가 된 것으로 알고 있다”고 말했다.

이억원 금융위원회 위원장이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제위원회 종합국정감사에서 질의에 답하고 있다. 뉴시스

박 의원이 정부의 공식 입장을 재차 묻자 이 위원장은 “이미 추진하다가 국회에서도 아마 정리가 돼서 그렇게 하지 않는 것으로 정리가 된 것으로 알고 있다”고 답했다.

이후 박 의원은 의사진행 발언을 통해 유동수 위원장에게 이 위원장의 발언이 이재명정부의 공식 입장인지를 확인해달라고 요청했다. 박 의원은 “국회에서 산업은행 부산 이전을 무산시킨 어떠한 시도도 없었다”고 강조했다.

이에 이 위원장은 “계속 물으셔서 국회에서 논의하는 것으로 알고 있다고 말씀을 드렸고 그게 제가 아는 전부”라고 해명했다.

‘아직 확정되지 않은 거고, 국회의 결정에 따른다는 얘기 아니냐’는 유 위원장의 질의에 이 위원장은 “네. 국회에서 결정할 거고 국회에 권한이 있는 것”이라고 답했다. 산업은행 본점 소재지를 서울에 두도록 한 현행 산업은행법 개정이 국회에서 이뤄져야 한다는 취지의 답변이다.

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