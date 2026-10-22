햅쌀 막걸리부터 15년 숙성 위스키까지…주류업계, 가을 한정판 경쟁

주류업계가 가을을 맞아 한정판 제품 출시와 체험형 마케팅으로 소비자 공략에 나섰다.

사진 = 국순당 제공

22일 업계에 따르면 국순당은 올해 수확한 햅쌀로 빚은 생막걸리 ‘2026 햅쌀로 빚은 첫술’을 2만1000병 한정 출시한다. 2009년부터 매년 선보인 제품으로, 올해로 18년째다. 햅쌀을 찌지 않고 가루 내 발효하는 생쌀발효법을 적용했으며, 강원도 횡성 지역의 햅쌀인 어사진미 약 3.4t을 사용했다. 알코올 도수는 7도이며 용량은 750㎖다. 이마트와 롯데마트 등 주요 유통점에서 한정 판매한다.

캄파리코리아는 스코틀랜드 싱글몰트 위스키 브랜드 부나하벤의 한정판 ‘부나하벤 안 쿠안 가르브 No.1’을 선보인다. 15년 숙성 원액을 화이트 포트 캐스크에서 약 12개월간 추가 숙성한 제품으로, 복숭아와 살구의 과일향에 꿀과 아몬드의 단맛이 어우러진다. 알코올 도수는 51.6%이며, 이마트 주류 픽업 서비스 ‘와인그랩’을 통해 국내 독점 판매한다.

이번 제품은 아일라섬으로 돌아가는 항해를 주제로 한 ‘웨스터링 홈’ 컬렉션의 두 번째 제품이다. 지난 4월 출시한 ‘부나하벤 21년 캐스크 스트랭스’가 판매 시작 1시간 만에 준비 물량이 소진된 가운데, 캄파리코리아는 해당 제품의 추가 한정 수량도 선보인다.

엠즈베버리지는 프리미엄 맥주 브랜드 에비스의 팝업 매장 ‘에비스 더 라운지’를 운영하며 체험 마케팅을 진행했다. 지난달 26일부터 16일간 더현대 서울에서 열린 팝업에서는 전문 직원이 따른 생맥주와 음식 페어링 메뉴를 선보였다. 운영 기간 약 3650명이 방문해 생맥주를 경험했으며, 시그니처 페어링 세트를 포함해 총 3830잔이 판매됐다.

에비스는 올해 갤러리현대와 예술 협업을 진행하고 제42회 신한동해오픈을 후원하는 등 예술과 스포츠 분야에서도 브랜드 경험을 확대하고 있다.

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