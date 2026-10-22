與 “조작기소 감찰해야” 압박… 野 “李 공소취소 빌드업” 맞불

여야는 22일 공소청(옛 대검찰청)에 대한 국회 법제사법위원회 국정감사에서 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소 가능성을 놓고 충돌했다. 국민의힘은 검찰권 남용 의혹 조사가 이 대통령 사건의 공소취소를 위한 사전 작업이라고 주장했고, 더불어민주당은 지시하거나 검토한 사실이 없다며 정치 공세라고 반박했다. 이정현 검찰총장 직무대행(공소청 차장검사)은 공소취소에 대해 “검토한 바 없다”고 밝혔다. 민주당은 무소속 한동훈 의원의 검찰 내부 문건 유출 및 딸 관련 수사 무마 의혹도 추궁했고, 여야는 탈북어민 강제북송 사건을 두고도 설전을 벌였다.

검찰총장 직무대행 고개 숙이며 악수 이정현 공소청장(검찰총장) 직무대행이 22일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회의 공소청 본청에 대한 국정감사에서 증인선서를 한뒤 서영교 법사위원장에게 고개숙여 인사하고 있다. 허정호 선임기자

◆여야, 李 공소취소 놓고 정면충돌



국민의힘 곽규택 의원은 법무부 검찰인권존중미래위원회(검찰미래위) 진상조사단이 이 대통령 관련 사건 가운데 1심 재판 중인 사건을 조사 대상으로 삼은 데 대해 “공소취소하겠다는 것 아니냐”고 따졌다. 공소취소가 1심 선고 전까지만 가능하다는 점을 겨냥한 것이다. 곽 의원은 진상조사단의 수사기록 열람과 수사팀 서면질의도 “불법적인 조사 활동”이라고 주장했다. 윤상현 의원은 진상조사단 활동을 “공소취소 빌드업 과정”이라고 비판했다.



김민전 의원은 이 대행이 쌍방울 대북송금 사건 수사 방식에 사과한 것을 두고 “대통령 사건이 아니라고 하면 사과했겠나”라고 따졌다. 이 대행이 지휘했던 채널A 사건에서 기소된 이동재 전 기자가 무죄를 확정받은 점을 거론하며 이 대행을 ‘정치검사’라고 비판하기도 했다.



이에 대해 민주당 김한규 의원은 “공소취소를 지시한 사람도, 검토한 사람도 없다”며 “새로운 증거가 나오면 다시 기소할 수 있는데 근거 없는 정치 공세가 계속되고 있다”고 맞섰다.



이정현 대행은 이 대통령으로부터 공소취소 요청을 받거나 일선 공소청장에게 검토를 지시한 적이 없다고 밝혔다. “공소취소의 ‘공’ 자도 꺼낸 적 없다”고도 했다. 지난달 첫 출근길에 진상조사 결과를 살펴봐야 한다고 답한 데 대해서는 “조사 절차가 진행 중이라서 그 결과를 지켜보겠다는 차원의 원론적인 입장”이라며 “검토한 바도 없고 다른 의도가 일절 개입되어 있지 않다”고 해명했다. 검찰미래위 진상조사단은 대장동 개발 비리와 쌍방울 대북송금 사건 등 19건을 조사 중이다. 이 중 8건은 이 대통령과 직간접적으로 관련돼 있다.

더불어민주당 박균택 의원이 지난 10월 20일 전남광주 동구 광주고등법원에서 열린 국회 법제사법위원회의 광주고등법원 등에 대한 국정감사 도중 질의하고 있다. 뉴시스

◆한동훈 의혹·강제북송 설전



민주당 박균택 의원은 한 의원이 공개한 김승원 전 법무부 장관 후보자 관련 검찰 내부 기소계획서의 유출 경위를 추궁했다. 이 대행은 “유관 부서에서 철저히 진상을 확인하고 있다”면서도 자체 진상조사는 당사자 동의가 필요하고 현직자에 한정되는 등 한계가 있어 “결국 수사를 통해 밝혀져야 될 것으로 판단된다”고 답했다. 경찰이나 중대범죄수사청이 수사하면 “최대한 저희도 협조하겠다”고 했다.



이 대행은 한 의원 딸의 허위 스펙 의혹과 관련한 수사 무마 의혹에 대해서도 수사기관에 적극 협조하겠다고 밝혔다. 2022년 경찰의 해외 증거 확보를 위한 국제형사사법공조 요청이 법무부로 전달되지 않은 것을 두고 당시 법무부 장관이었던 한 의원의 개입 의혹이 제기된 상태다.



민주당 김동아 의원은 대북송금 사건 수사 과정의 불법 면담과 허위공문서 작성 의혹을 거론하며 “왜 감찰을 진행하지 않나”라고 질타했다. 이 대행은 서울광역공소청 태스크포스(TF)가 진상 확인과 감찰을 진행했고 당시 주임검사였던 박상용 검사에 대한 징계 절차도 진행 중이라고 답했다. 이화영 전 경기도 평화부지사가 제기한 ‘연어 술파티’ 의혹은 법원이 인정하지 않았지만, 법무부와 공소청은 외부 음식과 주류 반입 정황을 일부 파악했다.



여야는 탈북어민 강제북송 사건을 두고도 고성을 주고받았다. 민주당 박지원 의원은 서훈 전 국가정보원장과 정의용 전 국가안보실장의 항소심 유죄 판결을 두고 “윤석열 청와대에서 조작된 사건”이라고 주장하며 “앞으로 북한의 흉악범들은 다 남한으로 오면 함께 살아야 하나”라고 했다. 국민의힘 김태규 의원이 북송된 어민들도 “대한민국 국민”이라고 맞서자 민주당 소속 서영교 법사위원장은 “16명 살해한 사람, 국민의힘이 다 품으세요”라고 받아쳤다.



한편 법사위는 이날 최길수 특별감찰관 후보자에 대한 적격·부적격 의견을 병기한 인사청문경과보고서를 여야 합의로 채택했다.

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