與 “조작기소 감찰해야” 압박… 野 “李 공소취소 빌드업” 맞불

민주, 대북송금 불법 조사 등 거론
정치·표적 수사 기존 입장 재확인
한동훈 자료 유출 의혹 수사 강조
이정현 직무대행 “진상 파악 중”
국힘, 법무부 진상조사단 활동 거론
李 대통령 1심 사건만 조사 등 따져
李 대행 “공소취소 요청받은 적 없어”
여야는 22일 공소청(옛 대검찰청)에 대한 국회 법제사법위원회 국정감사에서 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소 가능성을 놓고 충돌했다. 국민의힘은 검찰권 남용 의혹 조사가 이 대통령 사건의 공소취소를 위한 사전 작업이라고 주장했고, 더불어민주당은 지시하거나 검토한 사실이 없다며 정치 공세라고 반박했다. 이정현 검찰총장 직무대행(공소청 차장검사)은 공소취소에 대해 “검토한 바 없다”고 밝혔다. 민주당은 무소속 한동훈 의원의 검찰 내부 문건 유출 및 딸 관련 수사 무마 의혹도 추궁했고, 여야는 탈북어민 강제북송 사건을 두고도 설전을 벌였다.
◆여야, 李 공소취소 놓고 정면충돌
국민의힘 곽규택 의원은 법무부 검찰인권존중미래위원회(검찰미래위) 진상조사단이 이 대통령 관련 사건 가운데 1심 재판 중인 사건을 조사 대상으로 삼은 데 대해 “공소취소하겠다는 것 아니냐”고 따졌다. 공소취소가 1심 선고 전까지만 가능하다는 점을 겨냥한 것이다. 곽 의원은 진상조사단의 수사기록 열람과 수사팀 서면질의도 “불법적인 조사 활동”이라고 주장했다. 윤상현 의원은 진상조사단 활동을 “공소취소 빌드업 과정”이라고 비판했다.
김민전 의원은 이 대행이 쌍방울 대북송금 사건 수사 방식에 사과한 것을 두고 “대통령 사건이 아니라고 하면 사과했겠나”라고 따졌다. 이 대행이 지휘했던 채널A 사건에서 기소된 이동재 전 기자가 무죄를 확정받은 점을 거론하며 이 대행을 ‘정치검사’라고 비판하기도 했다.
이에 대해 민주당 김한규 의원은 “공소취소를 지시한 사람도, 검토한 사람도 없다”며 “새로운 증거가 나오면 다시 기소할 수 있는데 근거 없는 정치 공세가 계속되고 있다”고 맞섰다.
이정현 대행은 이 대통령으로부터 공소취소 요청을 받거나 일선 공소청장에게 검토를 지시한 적이 없다고 밝혔다. “공소취소의 ‘공’ 자도 꺼낸 적 없다”고도 했다. 지난달 첫 출근길에 진상조사 결과를 살펴봐야 한다고 답한 데 대해서는 “조사 절차가 진행 중이라서 그 결과를 지켜보겠다는 차원의 원론적인 입장”이라며 “검토한 바도 없고 다른 의도가 일절 개입되어 있지 않다”고 해명했다. 검찰미래위 진상조사단은 대장동 개발 비리와 쌍방울 대북송금 사건 등 19건을 조사 중이다. 이 중 8건은 이 대통령과 직간접적으로 관련돼 있다.
◆한동훈 의혹·강제북송 설전
민주당 박균택 의원은 한 의원이 공개한 김승원 전 법무부 장관 후보자 관련 검찰 내부 기소계획서의 유출 경위를 추궁했다. 이 대행은 “유관 부서에서 철저히 진상을 확인하고 있다”면서도 자체 진상조사는 당사자 동의가 필요하고 현직자에 한정되는 등 한계가 있어 “결국 수사를 통해 밝혀져야 될 것으로 판단된다”고 답했다. 경찰이나 중대범죄수사청이 수사하면 “최대한 저희도 협조하겠다”고 했다.
이 대행은 한 의원 딸의 허위 스펙 의혹과 관련한 수사 무마 의혹에 대해서도 수사기관에 적극 협조하겠다고 밝혔다. 2022년 경찰의 해외 증거 확보를 위한 국제형사사법공조 요청이 법무부로 전달되지 않은 것을 두고 당시 법무부 장관이었던 한 의원의 개입 의혹이 제기된 상태다.
민주당 김동아 의원은 대북송금 사건 수사 과정의 불법 면담과 허위공문서 작성 의혹을 거론하며 “왜 감찰을 진행하지 않나”라고 질타했다. 이 대행은 서울광역공소청 태스크포스(TF)가 진상 확인과 감찰을 진행했고 당시 주임검사였던 박상용 검사에 대한 징계 절차도 진행 중이라고 답했다. 이화영 전 경기도 평화부지사가 제기한 ‘연어 술파티’ 의혹은 법원이 인정하지 않았지만, 법무부와 공소청은 외부 음식과 주류 반입 정황을 일부 파악했다.
여야는 탈북어민 강제북송 사건을 두고도 고성을 주고받았다. 민주당 박지원 의원은 서훈 전 국가정보원장과 정의용 전 국가안보실장의 항소심 유죄 판결을 두고 “윤석열 청와대에서 조작된 사건”이라고 주장하며 “앞으로 북한의 흉악범들은 다 남한으로 오면 함께 살아야 하나”라고 했다. 국민의힘 김태규 의원이 북송된 어민들도 “대한민국 국민”이라고 맞서자 민주당 소속 서영교 법사위원장은 “16명 살해한 사람, 국민의힘이 다 품으세요”라고 받아쳤다.
한편 법사위는 이날 최길수 특별감찰관 후보자에 대한 적격·부적격 의견을 병기한 인사청문경과보고서를 여야 합의로 채택했다.
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