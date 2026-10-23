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“韓, 온실가스 배출량 2035년 목표치 84% 초과”

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김은재 기자

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유엔, 현행 기후정책 한계 지적
G20 중 ‘최고’… 호주 73% 뒤이어

우리나라가 현행 기후정책을 유지할 경우 2035년 온실가스 배출량이 정부 감축 목표보다 84% 많을 것이라는 분석이 나왔다.

유엔환경계획(UNEP)이 21일(현지시간) 발표한 ‘2026 배출량 격차 보고서(Emissions Gap Report 2026)’에 따르면 한국이 현행 기후정책을 유지할 경우 2035년 온실가스 배출량은 국가 온실가스 감축목표(NDC)에 따른 배출량보다 약 2억7000만t(84%) 많을 것으로 전망됐다. 이는 UNEP가 비교한 주요 20개국(G20) 가운데 가장 높은 비율이다.

잉거 안데르센 유엔환경계획(UNEP) 사무총장이 5일 서귀포시 제주국제컨벤션센터(ICC) 5층 프레스룸에서 열린 기자간담회에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴시스
잉거 안데르센 유엔환경계획(UNEP) 사무총장이 5일 서귀포시 제주국제컨벤션센터(ICC) 5층 프레스룸에서 열린 기자간담회에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴시스

한국에 이어 호주(73%), 브라질(65%), 멕시코(61%), 영국(52%) 등의 순으로 목표 대비 초과 배출 비율이 높았다. 일본은 22%, 유럽연합(EU)은 15%로 분석됐다. UNEP는 “상당수 G20 회원국은 새롭게 설정한 2035년 감축목표를 달성하기 위해 현행 기후정책을 대폭 강화해야 할 것”이라고 밝혔다.

올해 9월1일 기준으로 124개 당사국이 2035년 감축목표를 담은 새로운 NDC를 제출한 상태다. 한국 정부도 지난해 12월 2035년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 53~61% 감축하겠다는 새로운 감축 목표를 유엔기후변화협약(UNFCCC)에 제출했다.

목표 대비 초과 배출 비율이 높다고 해서 국가의 기후정책이 뒤처졌다고 평가할 순 없다. 감축목표 자체를 높게 설정했을 수 있기 때문이다. 실제 러시아와 튀르키예는 현행 정책만 유지해도 2035년 온실가스 배출량이 감축목표를 밑돌 것으로 예상됐다.

UNEP는 이들 국가가 추가적인 감축 조치 없이도 목표를 달성한다는 점에서 “온실가스 감축을 유도하는 효과가 제한적일 것”이라고 했다.


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