[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 23일 (금요일) 67년생, 금은보화 얻지만 절반은 잃는다

96년생 사업자는 좋은 성과가 기대된다. 84년생 소탈한 모습으로 대하면 좋은 때이다. 72년생 힘든 고비에 극복이 가능하다. 60년생 물품구입 실물수를 조심하자. 48년생 물욕이 강하면 실물을 거둔다. 36년생 속이 답답하니 바다로 나가자.

97년생 남방으로 출행할때 차조심 하라. 85년생 문서상의 개운치 못하면 확실히 해라. 73년생 진로문제에 갈등이 온다. 61년생 승진에 즐거움이 있다. 49년생 지나친 욕심을 버리자. 37년생 먼 거리에 여행은 삼가하자.

98년생 광고업 악세살이 인테리어업은 광고 성과가 있다. 86년생 친구를 모방하는 것도 발전할 수 있다. 74년생 실패를 해도 자신감부터 회복하라. 62년생 자기 페이스를 끝까지 유지하자. 50년생 한번 실패에 좌절하지 말자. 38년생 자식의 근심은 부모의 근심이다.

99년생 모든 약속은 오후1시ㅡ5시가 길하다. 87년생 우직한 모습은 큰 이득은 힘들다. 75년생 일에 포커스를 맞추어라. 63년생 업무로 인한 스트레스가 많다. 51년생 자금문제로 고민하는 운이다. 39년생 부동산 문제는 해결이 늦다.

00년생 내팽개치지 않는 너그러움을 갖추어라. 88년생 새로운 시작은 중요한 의미다. 76년생 원하던 이성친구를 만난다. 64년생 금전거래에 신경쓰자. 52년생 과도한 음주는 삼가하자. 40년생 온갖 정성을 쏟는다면 쾌차한다. 28년생 계약의 약속은 오전이 좋다.

01년생 실속없는 사람들이 주변에 가득하다. 89년생 휴대폰 통신업 금속기계업은 광고에 성과가 있다. 77년생 직장동료와 원만하게 하라. 65년생 멀리서 좋은 소식이 온다. 53년생 경쟁관계는 되도록 피하자. 41년생 가족관계로 마음놓기 힘들다. 29년생 적도 아군으로 변하는 운이다.

02년생 올바른 방향을 유지해나가는데 노력하라. 90년생 상대를 설득하려면 부드럽게 해라. 78년생 어설픈 시작은 삼가하자. 66년생 일을 대충 덮어두지 말자. 54년생 잡기로 낭패 당할 수 있다. 42년생 친구와 명암을 달리하지 말자. 30년생 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다.

03년생 오랜 친분관계에 금이 가는 일은 금하라. 91년생 현재의 일은 노력부족으로 성사안된다. 79년생 움직이지 말고 한자리에 일하자. 67년생 금은보화를 얻지만 절반은 잃는다. 55년생 오랜만에 즐거운 시간을 보낸다. 43년생 가족과 가정을 중히하자. 31년생 금전관계 약속은 오후가 좋다.

04년생 가까운 사람의 어려움에 도움이 안된다. 92년생 운전대리업 택배업 아동품점은 공고에 성과 있다. 80년생 외국과 관련있는 일이 생긴다. 68년생 새로운 거래선이 나타난다. 56년생 배우자의 건강을 채크하자. 44년생 정신적으로 피곤한 운이다. 32년생 부부간에 적은 갈등이 온다.

05년생 방심하면 모두 잃어버릴 수 있다. 93년생 가벼운 질환과 집안에 근심이 온다. 81년생 여성은 애인과 즐거운이 있다. 69년생 새로 시작하는 마음으로 하자. 57년생 비가 걷히고 바람이 잦아든다. 45년생 가족에 즐거운이 있다. 33년생 걷기운동으로 건강을 도우자.

06년생 열의가 사라지면 포기하는 경향이 있다. 94년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 82년생 경쟁자가 나타난다. 70년생 애정에 한층 더 신경을 써라. 58년생 일에 뛰어드는 것은 무리다. 46년생 덜 익은 과일은 먹지말자. 34년생 동북방에서 만난사람 정보을 준다.

95년생피부미용 네일업 화장품점은 광고에 성과가 있다. 83년생 인연은 그리 멀리 있지 않다. 71년생 사람들 틈에서 빠져나오자. 59년생 금전을 잃어버릴까 걱정된다. 47년생 귀중한 문서나 물건을 잘 챙기자. 35년생 옛 친구을 만나는 일진이다.

백운철학원

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