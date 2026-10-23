“비트코인 연평균 10% 상승… 주식·금 등 전통자산 웃돌아” [코인 브리핑]

변동성 커 ‘포트’엔 편입 안 해
향후 10∼15년간 비트코인의 연평균 복리수익률이 10%에 달해 미국 대형주와 금 등 전통 자산을 웃돌 것이라는 전망이 나왔다. 글로벌 위험자산 선호 심리가 되살아나면서 비트코인 시세도 반등 흐름을 타고 있다.
22일 가상자산 업계에 따르면 JP모건 자산운용은 최근 발간한 ‘2027 장기 자본시장 전망’에서 이같이 밝혔다. 매년 발간하는 이 보고서에서 비트코인의 기대수익률 범위를 산정한 것은 이번이 처음이다.
보고서가 제시한 기본 시나리오 상의 비트코인 연평균 복리수익률은 10%였다. 이익률 개선 영향으로 기존보다 0.8%포인트 상향된 미국 대형주(7.5%)나 ‘주식 60%·채권 40%’ 포트폴리오(7%), 글로벌 종합채권(5.3%), 금(5.5%)의 기대수익률을 모두 넘어서는 수치다.
다만 금(약 17%)의 세 배가 넘는 55%의 높은 ‘연환산 변동성’이 변수로 꼽혔다. 단순 산술평균으로 추산한 연간 기대수익률은 20.9%에 달하지만, 극심한 가격 등락이 장기 누적 수익을 깎아내리는 ‘변동성 잠식’ 탓에 실제 손에 쥐는 연평균 복리수익률은 10% 수준이라는 분석이다.
JP모건은 이처럼 기대수익률 범위를 처음으로 도입하면서도 정작 자사의 공식 자산배분 포트폴리오에는 비트코인을 편입하지 않았다. 가격 변동성이 지나치게 큰 데다 주식·채권 등 기존 자산과의 상관관계가 불안정해 분산투자 효과를 기대하기 어렵다는 이유에서다.
중장기 낙관론과 맞물려 단기 시황도 회복세를 보이고 있다. 미국 가상자산 거래소 코인베이스에 따르면 이날 오후 2시 기준 비트코인은 24시간 전보다 0.29% 오른 8만2856달러(약 1억1027만원)를 나타내고 있다. 오후 들어 상승폭을 반납했지만 한때 2%대 상승하며 강세를 나타냈다. 간밤 뉴욕증시에서 나스닥 증시가 1%대 오르며 위험자산 투자 심리가 개선되고 내년 1월 시행되는 스테이블코인 규제 법안 ‘지니어스법’의 최종 시행규칙을 발표해 제도적 불확실성을 덜어낸 점도 호재로 작용한 것으로 풀이된다.
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