UAE ‘글로벌 삼성’ 현장 챙긴 이재용… 중동시장 공략 속도

이재용 삼성전자 회장이 중동의 미래 첨단산업의 핵심 요충지인 아랍에미리트(UAE)로 향했다. 이 회장은 UAE의 대형 인프라 건설 현장을 찾아 ‘구슬땀’을 흘리는 ‘글로벌 삼성’의 임직원들과 가족들까지 세심하게 챙기는 밀착 리더십을 발휘했다. 이 회장이 삼성의 핵심 타깃 중 하나인 중동 시장 공략에 속도를 내는 모습이다.

21일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)에 있는 알다프라 가스화력발전소 건설 현장을 방문한 이재용 삼성전자 회장(가운데). 삼성전자 제공

22일 삼성전자에 따르면 이 회장은 전날(현지시간) 삼성물산이 시공 중인 UAE의 알다프라 가스화력발전소 건설 현장을 찾아 주요 시설을 점검하고 직원들도 격려했다. 이 회장이 UAE를 찾은 것은 단순한 현장 방문 이상의 전략적 의미를 지닌다. UAE는 중동 내에서도 한국 기업들의 주요 거점이자 인공지능(AI)·에너지 전환·스마트시티 등 첨단산업 시장으로 통한다.



취임 직후인 2022년 12월 이곳의 바라카 원전 건설 현장을 찾은 이 회장은 당시 중동 법인장들에게 “과감하고 도전적으로 나서야 한다”며 UAE를 교두보로 한 중동 사업 확장을 강조한 바 있다. 알다프라 가스화력발전소 역시 UAE가 급증하는 전력 수요에 대응하고 국가 차원의 에너지 안정성을 확보하기 위한 핵심 인프라다. 이처럼 중동 국가들이 석유 중심에서 친환경·고효율 에너지 및 첨단 산업으로 체질 개선을 서두르는 시점에, 이 회장이 중동으로 날아간 건 현지 정부 및 글로벌 파트너들과의 신뢰를 공고히 하고 신시장 개척 의지를 드러낸 신호탄으로 풀이된다.



이 회장은 그동안 두터운 중동 네트워크를 바탕으로 삼성의 미래 먹거리를 만드는 데 힘썼다. 2019년 2월 UAE 아부다비에서 무함마드 빈 자예드 알 나흐얀 당시 아부다비 왕세제를 만나 반도체와 5세대(5G) 이동통신, AI 등 첨단산업 분야 협력 방안을 논의했다. 그해 9월에는 사우디아라비아의 무함마드 빈 살만 왕세자와 건설, 에너지 인프라, 스마트시티 등 광범위한 분야에서 협력 방안을 깊이 있게 의논했다.

이재용 삼성전자 회장(둘째줄 가운데)이 21일(현지시간) UAE 알다프라 가스화력발전소 건설 현장에서 일하는 임직원들과 기념사진을 찍고 있다. 삼성전자 제공

이 회장은 유력 중동 인사들의 방한 때도 직접 나서며 한국과 중동의 가교 역할을 톡톡히 했다. 7년 전 빈 살만 왕세자가 한국에 오자 국내 주요 그룹 회장들을 승지원에 초청해 미래 성장사업 협력과 투자 확대 방안을 함께 논의하는 자리를 마련한 게 대표적이다.



이 회장이 이날 알다프라 가스화력발전소 건설 현장을 찾은 건 ‘결국 일은 사람이 한다’는 ‘사람 중심’ 경영 철학과 맞닿아 있다는 관측이 나온다. 그가 최근 중동지역 9개국에 나가 땀흘려 일하는 삼성 관계사 임직원 730명과 그 가족들에게 격려 선물과 감사 편지를 보낸 것도 같은 맥락이다. 미국과 이란 전쟁 등으로 중동 정세가 불안한 상황에서도 묵묵히 소임을 다하는 직원들을 챙기면서 직원 가족들에게도 고마움을 전한 것이다.



처음이 아니다. 그는 2019년 추석 연휴엔 사우디아라비아 수도 리야드를 찾아 삼성물산의 리야드 지하철 건설 현장 임직원들을 격려했다. 2022년 9월엔 삼성전자 최초의 해외 지점인 파나마법인에서 중남미 법인장 회의를 열고 직원들과 기념촬영을 하기도 했다. 2023년 추석 연휴엔 삼성전자의 이스라엘 연구개발(R&D)센터와 이집트의 TV·모바일 공장 등을 차례로 점검하며 현지 임직원들을 위로했다.



재계의 한 관계자는 “이 회장은 평소 ‘어려울 때일수록 현장 직원들을 더욱 세심하게 챙겨야 한다’고 강조해 왔다”며 “이번 방문 역시 임직원들의 사기를 북돋우고 신뢰를 강화하는 계기가 됐다”고 평가했다.

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