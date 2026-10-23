[경제 단신] 현대오토에버, AI 순찰로봇 공개 외

현대오토에버, AI 순찰로봇 공개

현대오토에버는 인천 송도컨벤시아에서 열리는 ‘2026 국제치안산업대전’에서 로봇과 인공지능(AI), 관제 기술을 결합한 차세대 치안·보안 솔루션(사진)을 선보였다고 22일 밝혔다. 이번 솔루션은 현대차·기아 로보틱스랩의 모바일 로봇 플랫폼 ‘모베드(MobED)’를 활용한 순찰로봇과 AI 영상분석, 통합관제 기능을 결합한 것이 특징이다. 폐쇄회로(CC)TV와 순찰 인력을 통해 감시하기 어려운 사각지대를 해소하기 위해 개발했다.

삼성SDI, 국제화학올림피아드 후원

삼성SDI는 한국과학창의재단, 대한화학회와 ‘국제화학올림피아드(IChO) 한국대표단 후원 협약’(사진)을 맺었다고 22일 밝혔다. 이번 협약에 따라 삼성SDI는 내년부터 대한화학회가 운영하는 국제화학올림피아드 한국대표단의 교육, 선발, 대회 참가 등을 지원하고, 대회 수상자에게는 별도의 장학금도 전달한다. 삼성SDI는 국가 과학기술 경쟁력을 높이고 차세대 인재 육성에 기여하기 위해 이번 후원을 결정했다.

쇼핑몰 ‘롯데몰 벨리타운 청량리’ 오픈

롯데백화점이 서울 동대문구에 차세대 복합 쇼핑몰 ‘롯데몰 벨리타운 청량리’(사진)를 연다고 22일 밝혔다. 서울 권역에 신규 점포를 내는 것은 2011년 롯데백화점 김포공항점 이후 15년 만이다. 쇼핑몰은 기존 롯데백화점 청량리점과 연결해 ‘롯데캐슬 SKY-L65 랜드마크타워’에 들어서며 지하 1층~지상 4층, 5400평 규모다. 롯데백화점은 50여개 입점 브랜드 중 약 80%는 유통사 최초 입점이나 동북 상권 최초·최대 규모 매장으로 구성했다고 설명했다.

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