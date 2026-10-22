개인정보위 “PHP 보안 취약점 주의… 접근통제 등 관리 체계 강화해야”

개인정보보호위원회가 최근 공개된 PHP 보안 취약점과 관련해 공공기관과 민간기업 등 개인정보처리자에게 개인정보 유출 예방을 위한 보호조치를 당부했다.

개인정보보호위원회. 개인정보보호위원회 제공

개인정보위는 PHP 사용 시스템의 최신 보안패치 적용과 데이터베이스(DB) 접근통제 강화 등을 신속히 이행해 달라고 22일 밝혔다.

지난 21일 발표된 ‘PHP2Shell’은 공격자가 별도의 로그인이나 인증 절차 없이도 웹서버에서 임의의 악성 명령을 실행할 수 있는 취약점이다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원은 이번 취약점의 조치 방안을 안내했다.

PHP는 웹서비스 개발·운영에 널리 사용되는 소프트웨어다. 취약점이 악용될 경우 웹서버 침해뿐 아니라 연계된 DB에 저장된 이용자의 개인정보 유출로 이어질 우려가 있다. 특히 PHP 기반의 DB 관리도구인 phpMyAdmin 등이 외부에 노출돼 있거나 과도한 DB 접근권한이 부여된 경우 공격자가 이를 악용해 대량의 개인정보에 접근할 위험이 있다.

이에 개인정보위는 사용 중인 PHP 버전을 확인해 최신 보안패치를 적용하고 불필요한 웹서비스를 삭제할 것을 권고했다. DB 관리도구는 인터넷에서 직접 접근하지 못하도록 제한하고 불필요한 설정파일 등을 정리해야 한다고 강조했다. 웹서비스 계정의 개인정보 DB 접근권한 최소화, 이상 행위 탐지·차단과 접속기록 관리 강화 등도 당부했다.

양청삼 개인정보위 사무처장은 “이번 취약점은 홈페이지 자체의 침해에 그치지 않고 이와 연결된 데이터베이스에 저장된 다수 이용자의 개인정보가 유출되는 등 대규모 피해로 이어질 우려가 있다”며 “보안 업데이트와 함께 의심스러운 접속 점검 등 관리 체계를 강화해 국민의 개인정보가 유출되지 않도록 각별히 주의해야 한다”고 말했다.

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