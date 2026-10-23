사람 몰린다고 ‘바가지요금표’ 안돼요… 부산 불꽃축제 민관 합동 대응

부산시가 다음달 7일 부산불꽃축제를 앞두고 숙박요금 안정화와 관광객 서비스 개선을 위한 민관 합동 대응에 나섰다.



부산시는 광안리해수욕장 일원에서 부산시관광협회, 대한숙박업중앙회 부산시지회, 수영구·해운대구·남구 등 관계기관과 함께 ‘부산불꽃축제 대비 숙박시설 공정가격·친절 캠페인’을 실시했다고 22일 밝혔다.



이번 캠페인은 불꽃축제 기간 숙박 수요 급증에 따른 과도한 요금 인상과 예약 취소, 부당한 추가요금 요구 등 관광객 불편을 예방하기 위해 마련됐다.



시는 이날 관계기관과 숙박요금 안정화 추진 현황을 공유하고 협력 방안을 논의했다. 또 광안리해수욕장 일대 숙박업소를 대상으로 합리적인 요금 책정과 숙박요금·이용조건 사전 고지, 일방적인 예약 취소 및 부당한 추가요금 요구 방지 등을 당부했다. 친절한 고객 응대와 객실 청결·위생관리도 독려했다.



숙박요금 관리는 시가 자체 개발한 모니터링 프로그램을 활용할 예정이다. 불꽃축제 당일과 전후 토요일의 숙박요금을 비교·분석해 행사장 인근 숙박시설의 요금 변동 추이를 파악하고, 합리적인 가격을 유지하는 업소를 발굴할 계획이다. 시는 또 공정가격 준수에 동참하는 숙박업소를 ‘공정숙박업소’로 발굴해 홍보 지원 등 인센티브를 제공하는 방안도 검토한다.



전재수 부산시장은 “숙박업계와 관계기관의 협력을 통해 관광객들이 안심하고 부산을 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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