‘겨울=검정 패딩’ 공식 깨졌다…올해 아우터는 ‘컬러’가 대세 [트렌드]

검정·회색 등 무채색이 주를 이루던 겨울 패딩에 변화가 나타나고 있다. 레몬과 민트, 퍼플 등 개성 있는 색상을 활용한 아우터가 주목받으면서다. 가방이나 모자 등 소품에 머물던 컬러 패션이 외투까지 확장되는 모습이다.

레드벨벳 슬기, 에스파 카리나 인스타그램 갈무리

23일 패션업계에 따르면 연예인들의 사회관계망서비스(SNS)에서도 색감이 돋보이는 패딩 차림이 눈길을 끌고 있다. 레드벨벳 슬기를 비롯해 에스파 카리나와 윈터, 아이브 장원영, (여자)아이들 미연 등이 다양한 색상의 패딩을 활용해 개성을 드러냈다.

◆ 검정 대신 레몬버터 컬러로 여심 공략…달라진 ‘대표 컬러’

이 같은 흐름은 패션업계의 상품 기획에도 반영되고 있다. 이랜드월드가 전개하는 글로벌 스포츠 브랜드 뉴발란스는 2026년 가을·겨울(FW) 시즌을 겨냥해 트렌드 색상을 적용한 패딩을 선보였다.

뉴발란스에 따르면 이달 15일부터 21일까지 패딩·다운 제품군 매출은 직전 주보다 31% 증가했다. 대표 패딩 제품인 ‘플라잉 다운’ 매출도 같은 기간 33% 늘었다. 플라잉 다운의 매출은 전년 동기와 비교해도 두 자릿수 성장률을 기록했다.

뉴발란스는 앞서 바람막이 등 간절기 외투에서 확인한 색상 수요를 겨울 패딩으로 확대했다. 김연아와 함께한 화보에서는 레몬버터와 라이트 블루 색상을 적용한 ‘WOMEN 플라잉 204 에어리 후드형 경량 다운’을 선보였다.

해당 제품은 립스탑 소재에 표면 발수와 방풍 기능을 적용했으며, 프리미엄 구스 다운과 10D(데니어) 초경량 고밀도 소재를 사용해 가벼운 착용감과 보온성을 강조했다. 기능성에 색상 차별화를 더해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

사진 = 뉴발란스 제공

◆ 퍼플 검색량 740% 급증…패션업계도 색상 선택지 확대

컬러 패션에 대한 관심은 플랫폼 데이터에서도 나타난다. 카카오스타일이 운영하는 지그재그에서 올해 7~9월 ‘퍼플’ 관련 검색량은 전년 동기 대비 740% 증가했다. ‘레몬’ 검색량은 8배 이상 늘었고 ‘민트’도 5배 이상 증가했다.

여성 패션 플랫폼 W컨셉에서도 같은 기간 레몬·올리브·퍼플 계열 상품의 평균 거래액이 전년 동기 대비 약 40% 증가했다. 상품 구색도 빠르게 늘어, 올해 W컨셉에서 판매된 민트 계열 상품 수는 전년보다 130% 늘었고 레몬과 올리브 계열 상품도 각각 92%, 39% 증가했다.

특정 색상을 중심으로 취향을 표현하는 이른바 ‘컬러 코어’ 트렌드가 패션 소비 전반으로 확산한 영향으로 풀이된다. 봄·여름철에 주로 활용되던 밝은 색상이 가을·겨울 상품에도 적용되면서 계절에 따른 색상 구분도 옅어지고 있다.

◆ 글로벌 패션업계도 ‘컬러 아우터’에 주목

글로벌 패션업계에서도 색상을 활용한 디자인이 주목받고 있다.

미국 패션지 보그는 2026 FW 시즌 주요 색상으로 로열 퍼플과 버터 옐로, 일렉트릭 블루 등을 꼽았다. 셀린느와 로에베, 발렌시아가 등은 로열 퍼플을 활용했고 디올과 토즈, 끌로에는 버터 옐로 계열을 선보였다. 색상을 표현하는 방식도 다양해지는 추세다. 선명한 원색뿐 아니라 가먼트 다잉과 워싱을 활용한 빈티지한 색감까지 선택지가 넓어지고 있다. 색상 자체를 강조하는 방식에서 나아가 소재와 질감으로 차별화하는 것이다.

패션업계는 개성과 취향을 중시하는 소비 성향이 컬러 패션 확산에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 무채색 패딩에 대한 수요가 여전히 유지되는 가운데, 색상으로 차별화를 꾀하려는 소비자가 늘면서 겨울 아우터의 선택지도 넓어지고 있다는 설명이다.

뉴발란스 관계자는 “취향에 따라 컬러 아우터를 찾는 고객이 늘면서 패딩에서도 컬러 선택지를 넓혔다”며 “앞으로도 트렌드와 고객 목소리를 반영한 컬러 아이템을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

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