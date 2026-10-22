GD·BTS·SKZ부터 코르티스까지…'디페스타' K팝 48人 예술전 오픈

지드래곤부터 방탄소년단, 스트레이 키즈, 코르티스까지 K팝을 대표하는 아티스트 48인이 특별한 전시로 관객들을 만난다.

무대 위 화려한 퍼포먼스를 넘어 사진과 영상, 미술 등 다양한 예술 형식으로 K팝 스타들의 새로운 모습을 조명한다.

‘디페스타 디 오리진’(D’FESTA THE ORIGIN)은 오는 23일부터 다음 달 30일까지 서울 여의도 IFC몰 L3 MPX 갤러리에서 개최된다.

이번 전시에는 지드래곤을 비롯해 방탄소년단, 스트레이 키즈, 투모로우바이투게더, 에스파, 엔하이픈, 아이브, 라이즈, 코르티스 등 9개 팀, 총 48명의 아티스트가 참여한다.

약 4개월에 걸친 촬영을 통해 30여 개의 대규모 세트를 제작했으며, 각 아티스트의 개성과 매력을 다채로운 방식으로 담아냈다.

전시의 핵심 키워드는 ‘오리진’, 즉 기원이다. 아티스트들이 처음 품었던 꿈과 열정을 되짚는 동시에 음악과 퍼포먼스에 국한되지 않은 새로운 시각으로 이들의 매력을 풀어낸다. 익숙한 무대 위 모습과는 또 다른 분위기와 감성을 만날 수 있다는 점이 특징이다.

전시는 여러 테마로 구성된다. ‘더 나인폴드’(THE NINEFOLD)는 9개 팀의 개성을 18개의 이야기로 풀어낸 공간이다. 팀마다 서로 다른 촬영 세트와 연출을 적용해 아티스트별 고유한 분위기와 무대 밖 모습을 포착했다.

‘휴즈 오브 블랙’(HUES OF BLACK)은 가로 8m, 세로 4m 규모의 대형 흑백 초상 작품이다. 화려한 색채를 덜어내고 인물의 눈빛과 표정, 고유의 분위기에 집중해 아티스트들의 색다른 면모를 드러낸다.

가장 눈길을 끄는 작품은 ‘카논 넘버 48’(KANON NO. 48)이다. 48명의 아티스트가 함께 완성한 대형 작품으로, 거대한 구조물 위를 걷는 이들의 움직임을 통해 동시대 K팝의 모습을 시각적으로 기록했다. 각기 다른 개성과 리듬이 하나의 장면으로 어우러지며 전시의 상징적인 순간을 만들어낸다.

아티스트들의 창작물을 직접 만날 수 있는 공간도 마련된다. ‘더 스퀴즈’(THE SQUEEZE)에서는 멤버들이 직접 그린 그림을 공개하며, ‘레터스’(LETTERS)에서는 팬들을 향한 손 편지와 영상 메시지를 선보인다. 평소 쉽게 접하기 어려운 아티스트들의 생각과 감성을 엿볼 수 있을 것으로 기대된다.

관람객이 직접 참여할 수 있는 콘텐츠도 준비됐다. ‘더 인카운터’에서는 아티스트의 목소리를 듣거나 함께 기념사진을 남기는 프로그램을 운영한다. 관람객에게는 포토티켓과 스티커, 리플렛 등으로 구성된 ‘어드미션 키트’도 제공된다.

주최 측은 “‘디 오리진’은 K팝의 가장 빛나는 순간을 새로운 예술적 형식으로 선보이기 위해 오랜 시간 공들인 전시”라며 “‘카논 넘버 48’은 K팝을 압도적인 규모로 담아낸 의미 있는 장면이 될 것”이라고 전했다.

한편 ‘디페스타 디 오리진’은 내년 1월 도쿄를 시작으로 세계 주요 도시에서도 순차적으로 개최될 예정이다.

사진=디페스타 제공

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