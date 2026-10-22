“실수와 죄책감 안고 떠난다”…유홍준 박물관장, 이임사서 밝힌 회한

개인 소장품 전시 및 검증 논란에 책임을 지고 사퇴하는 유홍준 국립중앙박물관장이 22일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 이임식에서 마지막 인사말을 하기에 앞서 목을 가다듬고 있다. 연합뉴스

개인 소장품 전시 및 검증 논란으로 자리에서 물러나는 유홍준 국립중앙박물관장이 22일 열린 이임식에서 고개 숙여 사죄하며 담담하게 작별을 고했다.

유 관장은 이날 오전 11시쯤 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 이임식에서 “사랑하는 우리 박물관 식구들, 이제 헤어질 시간이 됐다”며 “개인의 실수로 박물관의 명예를 실추시키고 퇴임하게 돼 죄송하다”고 밝혔다.

이임사에서 유 관장은 지난 1년 3개월 재임 기간의 성과를 되짚으며 직원들에게 감사를 전했다. 그는 “작년 7월 21일 부임 첫날 관람객들이 인산인해를 이루던 모습이 눈에 선하다”며 “예년보다 50% 많은 관람객이 모여 연간 관람객 650만 명을 달성하고 ‘세계 3위’를 기록한 순간은 가슴 벅찼다”고 회고했다.

이어 “올해도 600만 명을 돌파해 연말에는 700만 명 이상 기록할 것”이라며 “일시적 열풍이 아닌 분명한 지표이자 직원들이 묵묵히 일해 온 결실”이라고 강조했다. 아울러 “박물관 전성기에 관장을 지낸 참으로 복이 많은 사람”이라고 덧붙였다.

동시에 국립박물관 80여 년 역사상 관장 개인을 둘러싼 논란으로 불명예 퇴진하는 초유의 사태에 대한 참담한 심경도 숨기지 않았다. 유 관장은 러시아 문호 레프 톨스토이가 ‘부활’에서 언급한 문장을 거론하며 “사랑과 자랑은 세월이 지나면 추억이 되지만, 실수와 죄책감은 현재형으로 남는다고 했다”고 말했다.

그러면서 “톨스토이가 말한 두 가지를 모두 안고 박물관을 떠난다”며 “한 사람의 관람객이자 지지자로서 자주 찾아오고, 박물관 사업을 힘껏 돕겠다”고 전했다.

유홍준 국립중앙박물관장이 22일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 이임식에서 마지막 인사말을 마친 뒤 자리로 향하고 있다. 연합뉴스

이번 사태는 올해 7월 개막한 특별전 ‘우리들의 밥상’에서 촉발됐다. 박물관은 미공개 유묵인 ‘일반시국은’(一飯是國恩)을 독립운동가의 글씨로 전시했으나, 외부 제보로 친일 인사의 글로 드러났다. 부실 검증 비판에 이어 해당 유물이 관장 개인 소장품이라는 사실이 뒤늦게 밝혀지며 거센 사퇴 압박을 받았다.

이날 행사는 박물관 관계자가 서정주 시인의 ‘연꽃 만나고 가는 바람 같이’를 낭송하며 약 10분 만에 차분하게 끝났다.

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