서울 원룸 월세도 70만원 시대…한 달 새 5.2% 뛰었다

지난달 서울 지역 원룸 평균 월세가 71만 원을 기록해 한 달 전보다 5.2% 오른 것으로 나타났다. 강남구의 평균 월세는 97만원으로 가장 높았고, 도봉구는 48만원으로 가장 낮았다.

서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 빌라 밀집 지역이 내려다보이고 있다. 뉴시스

22일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과, 9월 서울 연립·다세대 원룸(전용면적 33㎡ 이하·보증금 1000만원 기준)의 평균 월세는 71만원으로 집계됐다. 전월보다 3만5000원(5.2%) 오른 수준이다.

자치구별로는 강남구가 97만원으로 가장 높았다. 이어 용산구(89만원), 관악구(87만원), 성동구(82만원) 순이었다.

다방 관계자는 “관악구는 9월 평균 월세가 전월 대비 30.0% 상승했다”며 “일부 신축 원룸 거래가 유입된 영향”이라고 설명했다.

반면 월세가 가장 저렴한 곳은 도봉구(48만 원)로 조사됐다. 강남구와 도봉구의 평균 월세 차이는 49만 원으로, 약 2배 수준이다.

9월 평균 전세보증금은 2억 1991만 원으로, 한 달 전보다 237만 원(1.1%) 하락했다.

전세보증금도 강남구가 가장 높았다. 강남구의 평균 전세보증금은 2억 8708만 원으로 집계됐다.

평균 전세보증금이 2억 원을 넘는 자치구는 강남구를 비롯해 총 11곳으로 나타났다. 서초구(2억 6954만 원), 광진구(2억 3864만 원), 마포구(2억 3859만 원) 등도 비교적 높은 수준을 보였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지