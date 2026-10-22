세 번 미룬 ‘코인 과세’… 김민석 “올해 정리해야”

더불어민주당 김민석 대표가 22일 가상자산 과세와 관련해 “올해 정리를 해야 한다”며 연내 결론을 내릴 필요가 있다는 입장을 밝혔다.

김 대표는 이날 민주당 유튜브 방송에 출연해 “최근 이에 대한 목소리가 높고 다양한 의견들이 많아 어제 이것을 최종 시점에서 한번 집중 점검을 해볼 때가 된 것 같다고 문제를 제기했다”며 이같이 말했다.

김민석 더불어민주당 대표. 뉴스1

가상자산 과세는 2020년 제도 신설 후 지금까지 세 차례 시행이 유예된 상태다.

김 대표는 전날 국회를 찾은 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관에게도 “최종 점검을 하고 결론을 내자”고 제안했다며 “가상자산 과세를 그대로 할 것이냐 아니면 어떤 방식으로 제도 보완을 할 것이냐 하는 문제에 대해 집중 논의를 시작할 때가 된 것 아닌가”라고 강조했다.

앞서 김 대표는 전날 엑스(X·옛 트위터)에도 가상자산 과세 제도에 대한 신중한 접근 필요성을 강조했다. 김 대표는 “성장의 성과를 국민 모두의 체감으로 만드는 것이 숙제이자 고민”이라며 “지방, 청년, 주거, 일자리, 소상공인 등 성장의 그늘이 없도록 챙기는 정책과 예산을 살피고 있다”고 했다.

이어 “가상자산 과세 문제도 여러 의견을 듣고 있다”며 “제도의 정비, 청년들의 목소리, 현실의 여건을 두루 살피는 토론으로 국회와 정부가 합리적인 해법을 찾아가도록 하겠다”고 했다.

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