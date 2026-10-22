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MS "中해커, 韓은행 공격 쓰인 AI도구로 전세계 수백곳 침해"

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중국과 연계된 해킹 그룹이 인공지능(AI) 기반 모의침투 도구로 미국 IT 서비스업체 커넥트와이즈를 침해했다고 마이크로소프트(MS)가 21일(현지시간) 밝혔다.

로이터 통신에 따르면 MS는 '스톰-0940'으로 명명한 이 그룹이 중국산 오픈소스 AI 모의침투 도구인 '아르텍스(ARTEX)'를 이용해 전 세계 수백 개 조직을 겨냥한 캠페인의 일환으로 커넥트와이즈를 공격했다고 설명했다.

해킹. 로이터연합뉴스
해킹. 로이터연합뉴스

시스템 취약점을 진단하는 프레임워크인 아르텍스는 어떤 AI 모델이든 활용해 작업을 자동화하고, 정찰과 데이터 유출 같은 작업을 자율적으로 수행하도록 구성할수 있다.

MS는 이 그룹이 이르면 9월부터 아르텍스를 썼고, 이달 10∼14일에는 8개 조직의 계정 327개를 상대로 비밀번호 대입을 시도해 15만1천건 넘는 로그인 실패를 유발했으나 인증에는 성공하지 못했다고 밝혔다.

MS는 아르텍스가 한국 금융기관을 대상으로 한 개인정보 유출사건과 같은 공격에 쓰였다는 보고도 언급했다.

실제 이달 초부터 한국 내 16개 이상의 금융회사에서 10만건 이상의 정보가 유출된 것으로 집계됐다.

미국 보안업체 레코디드퓨처와 크라우드스트라이크는 이 사건의 배후를 아르텍스와 여러 AI 모델을 함께 쓴 중국어 사용 행위자로 지목했다.

MS에 따르면 공격자는 커넥트와이즈 앱의 신뢰받는 신원을 이용해 대화형 로그인 없이 인증을 통과했다.

커넥트와이즈는 중소기업의 IT 운영을 대행해 주는 관리형 서비스 제공업체(MSP)로 이 해커 조직은 개별 기업을 일일이 뚫는 대신 신뢰받는 앱 신원을 통해 여러 테넌트(가입 조직 단위)에 접근하려 한 것으로 추정된다.

표적은 항공우주, 방위, 자동차, 화학, 에너지, 금융, 정부, 법률, 반도체, 소프트웨어, 싱크탱크 등 광범위했다.

MS는 대부분의 공격이 성공하지 못했지만, 스톰-0940이 단시간에 다수 조직에서 '권한 있는 클라우드 지속성'을 확보했다고 밝혔다.

일부 사례에서는 최초 표적화 후 3시간 이내에 권한 있는 접근을 얻었다.

커넥트와이즈는 16일 성명에서 "클라우드 백업 환경과 관련한 최근의 무단 접근 시도를 조사하고 있다"고 밝혔다.

<연합>


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