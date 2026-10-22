김여정 “우리는 ‘도발’하는 것이 아니라 정당한 반응을 하는 것”

김여정 북한 노동당 총무부장이 군사분계선(MDL)을 넘은 북한군에 대한 한국군의 경고사격을 문제 삼으며 전 국경선에 새로운 대응 수단이 임무 대기 태세에 들어갔다고 밝혔다.

대남 확성기 방송도 수일 내 가동 대기 상태에 들어갈 것이라고 예고하며 대남 압박 수위를 높였다.

김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신·연합뉴스

조선중앙통신은 22일 김 부장이 전날 더불어민주당 김병주 의원의 발언을 거론하며 추가 경고를 내놨다고 보도했다. 김 의원은 청와대 국방정책특별보좌관을 맡고 있다.

김 부장은 담화에서 북한의 국경 요새화 작업이 계속될 것이라고 강조했다.

그는 “우리의 주권이 행사되는 영내에서 우리의 목적에 따르는 국경 영구화 공사는 어김없이 성과적으로 계속될 것”이라며 국경선 요새화의 정당성을 주장했다.

이어 “국경이 요새화되면 조한(남북) 사이의 군사적 충돌 위험은 현저히 낮아질 것이며 많은 복잡한 문제들이 해결될 것”이라고 강조했다.

한국군의 대응에 대해서는 강하게 반발했다.

김 부장은 “우리는 ‘도발’하는 것이 아니라 정당한 반응을 하는 것”이라며 “만약 병적인 객기로 순간이나마 본의든 본의가 아니든 ‘실수’라도 범한다면 그때에는 모든 것을 각오해야 할 것”이라고 위협했다.

특히 김 의원을 향해서는 거친 표현을 써가며 비난했다.

김 부장은 “청와대 국방정책 특별보좌관이라는 자는 횡설수설 말고 입을 당장 닥쳐야 한다”고 했다. 그리고는 “적반하장이란 말의 뜻도 모르고 송사리 같은 자가 무책임하게 지껄이고 있다”고 주장했다.

앞서 김 의원은 지난 21일 사회관계망서비스(SNS)에서 대남 확성기 가동을 예고한 김 부장을 비판하며 대남 도발 사과를 요구했다.

김 의원은 “북한의 도발로 우리 장병이 피를 흘렸다”며, “북한은 대남 도발에 즉각 사과하고 책임져야 한다”고 날을 세웠다.

그러면서 “평화의 역사를 침범하는 그 대가는 북한 정권이 고스란히 치르게 될 것”이라고 경고했다.

김 부장은 담화에서 “의혹투성이의 사고를 자초해 피를 흘리고도 남에게 책임을 전가하고 남의 집 울바자(울타리)를 세우는 일에도 철면피하게 간섭하는 그 뻔뻔스럽고 몰상식하며 비이성적이고 비논리적인 저능아”라며 비무장지대(DMZ) 지뢰폭발의 책임을 거듭 회피했다.

김 부장은 전날 담화에서도 북한군의 MDL 월선에 대한 한국군의 경고사격을 문제 삼고, 이달 중 전 국경선에서 대남 확성기 방송을 가동하겠다고 예고했다.

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