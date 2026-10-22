李 대통령 “유가로 고통받지 않게 최선 다하고 있어… 걱정 마시기를”

이재명 대통령은 “유가로 국민이 고통받거나 관련 산업이 피해 입지 않게 최선을 다하고 있다”며 “국민 여러분께서는 걱정 마시기 바란다”고 21일 밝혔다.

이재명 대통령이 지난 20일 인천 계양 공공주택지구에서 열린 주택공급현장 간담회에서 미소를 짓고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 세계적인 경유 부족 사태에서 추가 수출을 허용해달라는 국내 정유 업계 요구에 정부가 신중히 대응한다는 기사와 그와 관련한 엑스 이용자 반응을 공유하고 이처럼 말했다.

중동전쟁에 따른 정유시설 피해 등으로 지난달 세계 경유 수출이 전년 같은 달보다 감소했고, 원유 도입선 다변화로 경유 생산이 회복세인 국내 업계는 수출 상한 때문에 오히려 수출량을 늘리기 어려워 속이 탄다는 내용이다.

국내 경유 소비가 줄어 해외 판매로 돌릴 수 있는 물량이 늘면서 제기된 업계의 수출 상한 탄력적 운용 요구에 정부는 신중한 입장이라고 보도는 언급했다.

이러한 기사를 언급한 엑스 이용자는 “전세계가 고유가로 난리가 났다”며 “이런 엄혹한 시기에 대한민국은 이재명 보유국이라는 데 감사하고 소중한줄 알아야 한다”고 썼다.

이 대통령은 “정유사 생산 능력이 회복되고 국내 경유 소비가 줄어 국내 의무 공급량을 적정하게 줄이고, 정유사들의 수출물량을 늘릴 수 있도록 준비 중”이라고 설명했다.

이어 “수출 물량을 통제하지 않고 최고가만 통제하면 국내 공급량 부족으로 주유소에 줄을 서 장사진 이루는 상황도 생길 수 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “적정 가격에 적정량을 국내에 공급하고 정유사들도 고가에 많이 수출할 수 있게 잘 조정하겠다”고 약속했다.

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