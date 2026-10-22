전국 맑은 가운데 아침 기온은 ‘뚝’ [오늘날씨]

목요일인 22일은 전국이 대체로 맑겠으나 아침 기온이 큰 폭으로 떨어져 춥겠다.

서울 종로구 경복궁 담장 앞을 지나는 시민들. 뉴스1

북서쪽에서의 찬 공기 유입으로 전국 내륙 대부분 지역에 한파특보가 발효된 가운데, 아침 기온은 어제보다 10도 이상 큰 폭으로 떨어지겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 5.5도, 인천 7.4도, 수원 4.1도, 춘천 0.9도, 강릉 7.2도, 청주 7.5도, 대전 5.7도, 전주 8.5도, 광주 8.2도, 제주 15.1도, 대구 8.6도, 부산 9.8도, 울산 7.7도, 창원 9.8도 등이다.

낮 최고기온은 서울 16도, 인천 15도, 수원 16도, 춘천 16도, 강릉 16도, 대전 17도, 청주 16도, 광주 18도, 전주 17도, 부산 19도, 울산 18도, 대구 17도, 제주 19도 등으로 예상된다.

경기 북동부와 강원 내륙·산지를 중심으로 아침 기온이 영하권으로 내려가는 곳이 있겠고, 전국 내륙에서 낮과 밤 기온 차가 15도 안팎으로 매우 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

경기 동부와 강원 내륙·산지, 충북, 전북 북동부, 경북중·북부 내륙, 북동산지에는 물이 어는 곳도 있겠다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5~2.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~3.5m, 서해 0.5~3.0m, 남해 1.0~3.0m로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준이 예상된다.

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