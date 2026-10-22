500만원 내기, 양주 700㎖ 마신 26세女 사망…쓰러진 사람 재우면 안 되는 이유

지난해 2월 경남 창원의 한 노래방에서 26세 여성이 500만원을 받기로 하고 양주 약 700㎖를 1분 만에 마신 뒤 급성 알코올 중독으로 숨졌다. 혈중알코올농도는 0.485%였다. 재판부는 업주 2명에게 각각 금고 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

짧은 시간에 많은 양의 술을 마시면 급성 알코올 중독으로 의식을 잃거나 호흡이 억제돼 생명이 위험해질 수 있다. 술에 취해 쓰러진 사람이 깨워도 반응이 없다면 즉시 119에 신고해야 한다. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련 없음. pexels

술에 취해 쓰러진 사람은 잠든 것처럼 보일 수 있지만, 불러도 반응이 없거나 깨워도 의식을 유지하지 못한다면 급성 알코올 중독을 의심해야 한다. 단순히 잠을 재우며 회복되기를 기다렸다가는 생명을 잃을 수 있다.

◆음주 멈춰도 혈중알코올농도 계속 오를 수 있어

짧은 시간에 많은 술을 마시면 위와 소장에서 알코올이 흡수되는 속도를 간의 분해 속도가 따라가지 못한다. 이 때문에 혈중알코올농도가 급격히 높아진다.

미국 국립알코올남용·중독연구소(NIAAA)에 따르면 술을 마시지 않는 동안에도 위와 장에 남아 있는 알코올은 계속 혈액으로 흡수된다. 의식을 잃은 뒤에도 알코올 흡수가 계속되면서 혈중알코올농도가 더 높아질 수 있다.

알코올은 중추신경계 기능을 억제한다. 혈중농도가 높아지면 판단력과 운동 능력이 떨어지고, 심한 경우 의식을 잃거나 호흡과 심박수, 체온을 조절하는 뇌 기능까지 억제될 수 있다.

이번 사망 사건에서 확인된 혈중알코올농도는 0.485%로, 생명을 위협할 만큼 높은 수치였다. 알코올이 몸에 미치는 영향은 체격과 성별, 음주 속도, 건강 상태, 복용 약물 등에 따라 달라진다. 이보다 낮은 농도에서도 심각한 알코올 중독이 발생할 수 있다.

◆술 취해 토하다 질식할 수도…의식 잃으면 더 위험

급성 알코올 중독이 위험한 또 다른 이유는 구토에 따른 질식 가능성이다. 평소에는 음식물이나 위 내용물이 기도로 넘어가려 할 때 기침과 구역반사 등이 이를 막는다. 하지만 알코올을 지나치게 많이 마시면 이러한 보호 기능이 약해질 수 있다.

의식을 잃은 상태에서 구토하면 토사물이 기도를 막아 질식할 수 있다. 토사물이 폐로 들어가 흡인성 폐손상을 일으킬 위험도 있다.

호흡 자체가 느려지거나 멈추는 것도 문제다. 뇌에 산소가 충분히 공급되지 않으면 영구적인 뇌 손상이나 사망으로 이어질 수 있다.

◆깨워도 반응 없으면 즉시 119…호흡수 확인보다 신고가 먼저

NIAAA는 분당 호흡이 8회 미만으로 떨어지거나 숨 쉬는 간격이 10초 이상 벌어지는 경우를 심각한 알코올 중독의 위험 신호로 제시한다.

반복적인 구토와 경련, 느린 심박수, 차갑고 축축한 피부, 창백하거나 푸르스름한 피부, 비정상적으로 낮은 체온도 주의해야 할 증상이다.

모든 증상이 나타날 때까지 기다려서는 안 된다. 이름을 부르거나 어깨를 두드려도 반응이 없다면 즉시 119에 신고해야 한다. 잠깐 눈을 뜨더라도 다시 의식을 잃거나 정상적으로 반응하지 못한다면 응급상황으로 판단해야 한다.

숨을 쉬고 있다고 해서 안심해서도 안 된다. 알코올의 영향으로 호흡이 점차 느려지거나 갑자기 멈출 수 있기 때문이다.

◆커피·찬물 샤워·억지 구토 금물…119 도착 전 대처법

술에 취한 사람에게 진한 커피를 마시게 하거나 찬물로 샤워시키면 술이 깬다는 속설은 의학적 근거가 없다. 카페인은 일시적으로 각성감을 줄 수 있지만, 혈액 속 알코올을 제거하지 못한다. 찬물 샤워 역시 알코올 분해를 돕지 않으며 저체온증과 낙상 위험을 높일 수 있다.

억지로 토하게 하는 행동도 위험하다. 특히 의식이 없거나 제대로 삼키지 못하는 사람에게 물이나 숙취 해소 음료를 먹이면 기도로 넘어가 질식할 수 있다.

술을 마신 뒤 의식을 잃고 쓰러진 여성에게 일행이 응급조치를 하며 119에 신고하는 모습을 재현한 이미지. 급성 알코올 중독으로 의식을 잃었다면 즉시 구조를 요청해야 한다. 기사 특정내용과 무관. ChatGPT 생성 이미지

119에 신고한 뒤에는 구급대원이 도착할 때까지 환자 곁을 지키면서 호흡 상태를 살펴야 한다. 의식은 없지만 정상적으로 호흡하고 있고 척추 등 심각한 외상이 의심되지 않는다면 옆으로 눕히는 회복자세를 취하게 한다. 구토할 때 토사물이 기도를 막을 위험을 줄이기 위해서다. 담요나 겉옷으로 체온을 유지하는 것도 필요하다.

호흡이 없거나 비정상적인 헐떡임만 나타난다면 환자를 바닥에 똑바로 눕히고 119 상황요원의 안내에 따라 즉시 심폐소생술을 시작해야 한다.

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