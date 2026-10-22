“칩 48조원어치 달라”… 中 빅테크 3곳, 엔비디아에 주문

바이트댄스, 알리바바, 텐센트 등 중국의 대형 기술기업 3개사가 미국의 수출 규제에 걸리지 않는 엔비디아의 RTX PRO 5500을 300만대 이상 주문했다고 로이터 통신이 익명을 요구한 3명의 소식통을 인용해 20일(현지시간) 보도했다.

1대당 가격은 1만1400달러(약 1500만원)으로 전체 금액은 350억달러(약 48조원)에 이른다.

젠슨황 엔비디아 CEO가 지난 6월 8일 경기 성남 네이버1784 사옥을 방문해 손인사 하고 있다. 뉴시스

RTX PRO 5500은 대규모 데이터센터용 고성능 인공지능(AI) 프로세서가 아니라 전문가용 워크스테이션 그래픽처리장치(GPU)다. 현재 중국이 미국의 수출 규제를 피해 합법적으로 구매할 수 있는 엔비디아 제품 중 가장 강력한 성능을 지녔다.

엔비디아의 최신 블랙웰 기반 데이터센터용 B300은 중국 판매가 전면 금지돼 있고, 호퍼 기반의 H200 또한 건별 심사를 통해 라이선스를 받아야만 중국 수출이 가능하다.

한 소식통에 따르면 엔비디아는 요청 물량의 5~10% 정도만 인도할 수 있다고 전달했다. 다른 소식통은 엔비디아가 2027년 한해 생산할 수 있는 물량이 최대 300만대 수준인데 현재 중국으로부터의 주문량은 600만대를 넘어섰다고 전했다.

이는 엔비디아 첨단 제품에 대한 미국의 중국 수출 통제에도 불구하고 엔비디아 제품에 대한 중국의 강력한 수요를 보여주는 것이라고 로이터는 풀이했다.

앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 미국의 제재로 한때 독점했던 중국 AI 데이터센터 반도체 시장 내 엔비디아의 점유율이 사실상 제로로 떨어졌다고 밝힌 바 있다.

중국 기업들은 엔비디아 칩을 이미 학습된 모델을 통해 챗봇 답변 등을 도출하는 AI 추론에 활용할 것으로 알려졌다. 추론은 모델 훈련에 비해 상대적으로 적은 연산 능력을 요구한다.

RTX PRO 5500은 엔비디아가 지난해 중국 맞춤 수출용으로 생산한 RTX 6000D와 성능이 유사하다.

중국 업체들은 성능 대비 가격이 비싸다는 이유로 구매를 미루며 미국의 제재 완화를 기다리다가 결국 RTX PRO 5500을 선택한 것으로 보인다.

그러나 엔비디아가 2027년부터 TSMC의 생산 역량을 RTX PRO 5500 같은 제품에서 차세대 데이터센터 플랫폼인 루빈으로 대거 전환할 것으로 계획하고 있어 RTX PRO 5500 공급은 더욱 힘들어질 것으로 로이터는 예상했다.

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