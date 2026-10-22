방치한 홈페이지가 해킹 통로 될라… PHP 취약점에 보안업계 긴급 경고

전 세계 웹사이트 개발·운영에 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 ‘PHP’에서 심각한 보안 취약점 두 건이 확인돼 국내외 보안업계가 긴급 대응을 주문했다. 특히 이번 보안 결함을 찾아내는 데 인공지능(AI)이 결정적인 역할을 한 것으로 알려졌는데, 해커들 역시 AI를 활용해 대규모 공격에 나설 수 있다는 우려가 커지고 있다.

21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 로이터통신 등에 따르면 웹사이트 개발에 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 ‘PHP’ 개발진은 이날 두 건의 치명적인 보안 취약점을 수정한 새 버전을 긴급 공개했다.

전 세계 웹사이트 개발·운영에 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 ‘PHP’에서 심각한 보안 취약점 두 건이 확인돼 국내외 보안업계가 긴급 대응을 주문했다. 사진=게티이미지뱅크

두 취약점은 국제 보안 취약점 평가체계(CVSS) 4.0 기준 각각 10점 만점에 9.2점으로 가장 높은 단계인 ‘치명적(Critical)’ 등급에 해당한다. 해커가 별도의 로그인이나 인증 절차 없이 외부에서 임의로 코드를 실행하거나 시스템을 장악할 수 있는 결함으로 알려졌다.

이번 사태의 파급력이 큰 것은 PHP가 인터넷 전반에 광범위하게 사용되는 핵심 기술이기 때문이다. 웹 기술 분석업체 W3Techs에 따르면 사용된 프로그래밍 언어를 식별할 수 있는 웹사이트의 약 75%가 PHP를 사용하고 있다. 전체 웹사이트의 약 43%가 사용하는 웹사이트 제작·관리 시스템 워드프레스도 PHP를 기반으로 작동한다.

특히 이번 취약점은 AI를 활용해 발견됐으며 10년 넘게 확인되지 않았던 심각한 보안 결함으로 평가된다. 사이버보안업체 캘리프는 오픈AI의 모델 ‘GPT-5.6 솔(Sol)’을 이용해 취약점을 찾아냈으며 구글 계열 사이버보안업체 위즈도 독자적으로 두 건의 취약점을 발견해 신고했다. 이 결함은 수년간 PHP 코드에 존재했으며 과거에도 잠재적인 문제로 지적됐지만, 실제 공격에 악용하기는 어려울 것으로 여겨져 왔다.

위즈의 공동창업자인 아미 루트와크는 이번 결함에 대해 “AI가 발견한 보안 취약점 가운데 역대 가장 심각하다”며 “AI가 없었다면 발견하기에 지나치게 복잡했을 것”이라고 평가했다. 오픈AI도 성명을 통해 “이번 결함의 심각성과 PHP의 광범위한 사용을 고려할 때 최근 들어 가장 파급력이 큰 보안 취약점 중 하나로 평가한다”고 밝혔다.

PHP 개발진은 당초 22일 보안 패치를 공개할 계획이었지만, 지난 20일 온라인 게시판에 관련 정보가 유출되면서 배포 일정을 하루 앞당겼다. 그러나 보안 패치가 배포되기 전부터 일부 해커들이 취약점을 악용한 공격을 시도한 것으로 알려지면서 우려가 확산하고 있다.

웹·클라우드 보안업체 클라우드플레어의 데인 크네히트 최고기술책임자(CTO)는 “초기 공격 시도가 나타나고 있으며, 새로운 공격 경로가 발견될 때마다 대응 조치를 업데이트하고 있다”고 말했다.

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