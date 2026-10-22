장동혁 1년전 ‘사석 욕설 녹취’ 공개 논란…대표실 “법적조치”

지난해 국민의힘 전당대회를 앞두고 장동혁 대표가 한 것으로 추정되는 비하·욕설 발언이 보수 성향 유튜브를 통해 뒤늦게 공개되면서 당내 계파 갈등으로 번지고 있다. 친한동훈계 일부 인사가 공개 비판에 나선 가운데 장 대표 측은 정치 공세라며 녹취 취득·유포 과정에 대한 법적 대응을 예고했다.

국회 교육위 장동혁 국민의힘 당대표가 21일 전남광주 북구 전남대학교 대학본부에서 열린 2026년도 국회 교육위원회 국립대학 국정감사에 참여해 질의하고 있다. 뉴시스

21일 보수 성향 유튜브 채널 ‘신의 한수’와 ‘홍철기TV’는 장 대표로 추정되는 인물이 지난해 7월 사석에서 당대표 경선 전략을 논의하는 내용의 녹취록을 공개했다. 대화에는 특정 인물들을 비하하거나 욕설을 하는 표현이 포함됐다.

이에 친한계 김종혁 전 최고위원은 페이스북에 “술 마시면 고함치며 쌍욕 서슴지 않더니. 언젠가 터질 줄 알았다”고 쓰는 등 일부 원외 친한계 인사들이 비판 글을 올렸다.

장 대표 측은 정치 공세라며 곧바로 법적 대응을 예고했다. 당대표실은 출입기자단에 공지한 입장문에서 “사적 대화 녹취가 공개되고 일부 언론이 이를 보도한 데 대해 깊은 유감”이라며 “제3자가 대화 당사자 동의 없이 녹취한 것으로 확인될 경우 통신비밀보호법 등 법률 위반 소지가 있다. 녹취의 취득·유포 경위를 확인하고 형사 고소 및 민사상 손해배상 청구 등 필요한 법적 조치를 취할 예정”이라고 밝혔다. 장 대표측은 관련 보도에 대해선 언론중재위원회 조정 신청 등 대응도 검토하기로 했다.

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