포항 고향사랑기부 답례품 9개 신규 선정… "고르는 재미도"

경북 포항시는 고향사랑기부제 답례품 선정위원회 심의를 거쳐 4개 업체, 9개 답례품을 최종 선정했다고 21일 밝혔다.

이번 선정은 과메기와 수산물 등 당초의 대표 특산물 라인업을 한층 강화하고, 친근한 캐릭터 굿즈와 같은 대중성 있는 품목을 더해 답례품 구성을 다양화했다.

제2회 답례품 선정위원회를 통해 새롭게 선정된 고향사랑기부제 답례품. 왼쪽부터 과메기와 포랑이. 포항시 제공

새롭게 선정된 품목으로 대표 특산물의 경쟁력을 높여줄 과메기 채소 세트와 과메기 해초 세트, 반건조 오징어, 자숙 문어 등 신선한 수산물을 대거 보강했다.

또 건강 먹거리로 벌꿀 세트와 간편한 스틱 벌꿀이 추가됐으며, 포항을 대표하는 상징성을 담은 '포랑이' 인형으로 구성된 키링 세트와 얼굴 쿠션, 누운 인형 세트 등 다양한 로컬 굿즈도 함께 이름을 올렸다.

그간 시 고향 사랑 기부 답례품은 과메기가 가장 많은 사랑을 받았으며, 포항 사랑 상품권, 쌀, 오징어가 그 뒤를 이었다.

시는 당초 스테디셀러의 인기를 굳건히 이어가는 한편, 이번 선정을 통해 한층 풍성해진 먹거리와 감각적인 '포랑이' 굿즈를 앞세워 기부자의 선택권을 다양화하고, 전 세대를 아우르는 기부 층을 넓혀나갈 계획이다.

박재관 포항시 자치행정국장은 “기존 대표 특산물의 구성을 더욱 알차게 보강함과 동시에 포항을 대표하는 친근한 포랑이 굿즈를 추가해 답례품 선택의 폭을 한층 넓혔다”며 “앞으로도 기부자들이 포항에 대한 애정과 자부심을 느낄 수 있도록 지역만의 차별화된 매력을 담은 답례품을 지속 발굴해 고향사랑기부제를 더욱 활성화하겠다”고 말했다.

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