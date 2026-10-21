北 김여정 “10월 중 전 국경선서 대남 심리전 확성기 가동”

김여정 북한 노동당 총무부장이 21일 이달 중 전 국경선에서 대남 심리전 확성기를 가동하겠다고 예고했다. 김 부장은 한국군의 경고사격이 북한 영토나 장병의 안전에 위해를 끼칠 경우 “사정없이 처치할 것”이라고 위협했다.

박정천 북한 국방성 고문이 지난 20일 리일환 노동당 비서, 김여정 당 부장, 인민군 총참모부 주요 지휘관들과 함께 남부 국경 요새화 공사 현장의 주요 지점들을 시찰했다고 조선중앙통신이 21일 보도했다. 평양 조선중앙통신=연합뉴스

김 부장은 이날 담화에서 “우리의 전술적 사냥조들은 새로운 진지들을 차지하고 있으며 10월 중으로 대한국 심리전 확성기들이 전 국경선에서 가동 상태에 들어가게 될 것”이라고 말했다. 이어 “이것은 가장 정당한 조치이며 적합한 대응”이라고 주장했다.

김 부장은 한국군을 ‘무장 괴한’으로 지칭하며, 한국군이 이날도 접경지역 두 곳 이상에서 확성기 경고방송과 경고사격을 했다고 주장했다. 이어 “우리가 만약 오늘과 같은 경우 적을 향해 마주 경고사격을 한다고 치자. 국경의 정세는 상상할 수 없이 악화될 것”이라며 “높은 자제력을 가지고 만약의 사태에 철저히 대비하고 있다”고 말했다.

그러면서 “적의 경고사격 도발이 경고성을 넘어 실제적인 우리의 영토 안전, 장병들의 신변 안전에 위해를 끼치는 결과를 낳게 된다면 우리 국경 장병들은 이성을 잃은 무장 깡패들을 사정없이 처치할 것”이라고 경고했다.

김 부장은 박정천 국방성 고문과 함께 남부 국경 요새화 공사 현장을 둘러봤다고 밝혔다. 앞서 조선중앙통신은 두 사람이 전날 현장을 시찰했다고 보도했으나, 김 부장은 담화에서 “보도 기사를 발표하면서 날짜를 오기했다”며 “전날이 아닌 바로 오늘 21일 새벽에 국경의 여러 곳을 다녀왔다”고 정정했다.

김 부장은 “국경은 분명히 가로막혀 있었고 점점 더 요새화돼 가고 있다”고 주장했다. 또 김정은 국무위원장이 남측과 맞댄 국경선을 “영원히 넘지 못할 영구적인 선”으로 만들어야 한다고 강조했다고 전했다.

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