경북 중등교사 임용 경쟁률 공립 6.57대1… 음악 25대1

경북 지역 중등교사 임용시험 경쟁률이 공립과 사립 모두 6대 1을 넘어선 것으로 나타났다.

경북도교육청은 2027학년도 공·사립 중등학교 교사와 특수(중등)·전문상담·보건·영양·사서교사 임용후보자 선정경쟁시험의 응시원서 접수 마감 결과 공립은 6.57대 1, 사립은 6.58대 1의 경쟁률을 보였다고 21일 밝혔다.

경북도교육청 전경. 경북도교육청 제공

공립 경쟁률은 전년도 5.67대 1보다 상승했다. 사립 경쟁률은 전년도 6.60대 1과 비슷한 수준을 유지했다.

공립 일반 분야는 219명 선발에 1558명이 지원해 7.11대 1의 경쟁률을 나타냈다. 장애인 구분 모집은 20명 선발에 12명이 지원해 경쟁률이 0.60대 1에 그쳤다.

사립은 35개 법인이 96명을 선발하는 가운데 632명이 지원해 6.58대 1의 경쟁률을 기록했다. 공립을 1순위, 사립을 2순위로 선택하는 공·사립 동시지원자는 287명으로 집계됐다.

과목별로는 음악이 25대 1로 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 역사(21대 1)와 지리(14대 1)가 뒤를 이었다.

제1차 필기시험은 오는 11월 28일 실시된다.

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