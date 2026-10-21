대구·경북, 1294억 규모 ‘통합 지역성장펀드’ 출범…벤처 생태계 활성화 나선다 [지역이슈]

대구시와 경북도가 총 1294억원 규모 ‘대구∙경북 통합 지역성장펀드’를 결성하고 대경권 창업∙벤처 생태계 활성화를 위한 본격적인 운영에 돌입했다. 양 지자체는 행정구역의 경계를 넘는 ‘초광역 협력’을 바탕으로 지역 내 유망 성장산업 기업에 집중 투자해 경제 활력을 불어넣겠다는 구상이다.

대구시와 경북도는 21일 대구 엑스코(EXCO)에서 시∙도 관계자를 비롯해 중소벤처기업부, 한국벤처투자, IBK기업은행, NH농협은행, 이수페타시스, 대구경북과학기술원 등 주요 참여 기관 관계자들이 참석한 가운데 결성식을 개최했다. 이번에 조성한 펀드는 중기부 공모 사업 선정으로 확보한 정부 모태펀드 국비 750억원을 마중물 삼아 지방정부와 금융기관, 민간 기업, 대학의 출자금이 더해져 총 1294억원 규모로 확정됐다.

21일 대구 엑스코(EXCO)에서 시∙도 관계자 등이 참석한 가운데 대구∙경북 통합 지역성장펀드 결성식이 열리고 있다. 대구시 제공

주요 출자자로는 대구시와 경북도, 구미시, 김천시 등 지방정부를 비롯해 IBK기업은행·NH농협은행∙하나은행 등 금융권이 참여했다. 산업계와 학계에서는 이수페타시스∙한국OSG∙화신 등 지역 대표 기업과 경북대학교 등이 힘을 보탰다. 시와 도는 이번 펀드 조성액의 80% 이상을 대경권 소재 기업에 의무 투자하도록 자펀드를 설계했다. 이를 통해 창업∙벤처기업의 초기 단계부터 스케일업까지 성장단계별로 촘촘한 투자 지원체계를 다지겠다는 방침이다.

특히 지역의 우수한 연구개발(R&D) 역량을 갖춘 기술창업 기업을 비롯해 로봇∙모빌리티(이동수단), 헬스케어∙바이오, 반도체, 첨단 제조 등 대구∙경북의 미래 성장동력이 될 핵심 산업 유망기업을 중점 육성할 계획이다.

양 지자체는 한국벤처투자 및 주요 출자자들이 참여하는 운영위원회를 통해 자펀드 세부 설계를 연내 마무리하고, 내년 1월부터 본격적인 출자사업에 착수해 총 2000억원 규모의 자펀드를 추가 조성할 예정이다. 아울러 지역 유망기업 상시 발굴과 투자 활성화를 위해 기업과 투자사 간 접점을 넓히는 투자설명회(IR)를 매월 정례화해 개최하기로 했다.

추경호 대구시장은 “앞으로도 지역의 혁신기업이 자금 부족으로 성장의 기회를 놓치는 일이 없도록 투자 기반을 지속 확충해 나가겠다”고 말했다.

이철우 경북도지사는 “정부와 지방의 자금을 마중물 삼아 대구∙경북에서 창업하고, 투자받고, 성장하는 선순환 구조의 성공 신화를 만들어가겠다”고 밝혔다.

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