신영재 홍천군수, 주요업무 추진계획 점검…"민선 9기 정책 속도 낸다"

홍천군은 ‘2027년 군정 주요업무 추진시책 보고회’를 열고 민선 9기 군정의 본격적인 실행을 위한 내년도 주요사업 추진 계획을 집중 점검한다고 21일 밝혔다.

이번 보고회는 부서 간 협업과 결속력을 높이고 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 문제에 신속하게 대응하고자 마련됐다. 2027년 역점사업을 중심으로 추진계획을 보고하고 토론하는 방식으로 진행된다.

신영재 홍천군수가 2027년 군정 주요업무 추진시책 보고회를 주재하고 있다. 홍천군 제공

군은 이번 보고회에서 올해 주요업무의 추진성과와 보완사항을 공유하고 신규시책과 주요사업, 공약사항 등 내년도 주요업무계획 전반을 종합적으로 점검한다.

각 부서는 사업별 추진 방향과 세부 실행과제를 제시하고 추진 과정에서 예상되는 문제점과 대응방안을 함께 논의했다. 특히 사업 추진일정과 소요재원, 사전절차, 부서 간 협업체계 등 실질적인 실행 여건을 꼼꼼히 살펴 사업의 실현 가능성과 추진력을 높이는 데 중점을 뒀다.

또 신규시책 발굴에만 치중하기보다 기존 사업을 면밀히 재검토하고 개선점을 보완해 주민 생활 개선과 지역경제 활성화 등 군민이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 구체적인 실행방안을 마련하기로 했다.

아울러 민선 9기 공약사업은 군민과의 약속을 차질 없이 이행할 수 있도록 사업별 추진상황과 향후 일정을 면밀히 점검하고 부서 간 협업이 필요한 사업에 대해서는 공동 대응을 강화해 공약 이행의 속도와 완성도를 높여 나갈 방침이다.

신영재 홍천군수는 “2027년은 민선 9기 군정의 방향을 구체적인 성과로 만들어 가는 중요한 해”라며 “사업 계획 단계부터 면밀히 검토하여 추진 일정과 재원, 사전 절차를 미리 챙기고 부서 간 긴밀한 협업을 통해 연초부터 속도감 있게 추진해 달라”라고 당부했다.

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