특검 조사받던 선관위 직원 숨진 채 발견

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 선거관리위원회 관련 각종 의혹을 수사하는 선관위 특별검사팀(특검 이태한) 조사를 받던 선관위 직원이 숨진 채 발견됐다.

21일 경기 과천 중앙선관위의 모습. 뉴스1

21일 경찰과 법조계에 따르면 이날 오전 7시6분 경기 화성시 봉담읍의 한 아파트 화단에서 중앙선관위 선거기반과 소속 사무관 40대 A씨가 숨져 있는 것을 주민이 발견해 신고했다. 현장에선 특검팀 수사 과정에서 느낀 억울함을 호소하는 취지의 메모가 발견된 것으로 알려졌다.



A씨는 전날 업무상 배임 등 혐의로 특검팀에 소환돼 피의자 신분으로 조사받았다. A씨는 변호인 입회 하에 오후 8시55분까지 조사받은 뒤 1시간45분가량 피의자 신문조서를 열람·수정하고 오후 10시40분 귀가했다. 특검팀은 “고인에게 깊은 애도를 표명한다”며 “7시간 정도 조사했고 3시간 넘게 휴게시간을 제공하는 등 강압적인 수사는 전혀 없었다”고 설명했다.



특검팀은 이날 외유성 출장 의혹을 받는 노태악 전 중앙선거관리위원장의 자택을 압수수색해 휴대전화 등을 확보했다.

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