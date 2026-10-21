‘포용사회의 적은 재벌·세습경제’… 주병기, 발언 열흘 만에 사과 [국정감사]

주병기 공정거래위원장이 ‘포용사회의 적은 재벌과 대기업집단의 세습경제’라고 생각한다는 자신의 발언과 관련, “대기업 역할을 부정하는 것은 아니다”라고 해명했다. 주 위원장은 한화를 대상으로 한 현장조사 관련 정보가 사전에 유출됐다는 의혹에 대해 내부 감찰을 예고했다.

주병기 공정거래위원장이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 종합국정감사에서 질의에 답하고 있다. 뉴시스

주 위원장은 21일 국회 정무위원회 종합국정감사에서 “공정위 정책 감사에서 제 답변 때문에 원만한 회의 진행이 이뤄지지 못한 점에 대해 진심으로 송구스럽게 생각한다”고 밝혔다. 주 위원장은 지난 12일 공정위 국감에서 과거 교수 시절 칼럼을 통해 ‘착취적 대한민국을 만드는 적은 재벌과 대기업집단’이라고 썼던 것과 관련해 “표현이 과도한 측면이 있지만 지금도 그렇게 생각하고 있다”고 말해 논란이 일었다.



주 위원장은 이에 대해 “대기업이 글로벌 경쟁력을 키워 발전을 지속하려면 대기업 집단 내에 불투명한 지배 구조와 경제력 집중의 부작용을 개선해야 한다는 취지였다”면서 “다수의 개인들이 소유하고 있는 기업을 공적 기업이라고 말한 것도 다수 주주의 권리와 기업의 사회적 책임을 강조해야 한다는 뜻”이라고 말했다.

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