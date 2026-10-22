기업 수익 4년 만에 최고… 이자 못내는 기업도 최대 [경제 레이더]

지난해 국내 기업의 수익성이 4년 만에 최고치를 기록했으나 영업활동으로 이자 비용을 충당하지 못하는 기업도 2009년 통계 작성 이래 최고치로 나타났다. 반도체·조선 업종을 중심으로 수익성·안정성이 개선된 기업이 늘어난 반면 이자보상비율이 100%를 밑도는 기업도 증가해 K자형 양극화가 심화됐다.

서울 마포구 공덕동 서울창업허브 내 입주사 사무실 복도가 한산하다. 연합뉴스

한국은행이 21일 발표한 ‘2025년 기업경영분석’ 결과에 따르면 국내 기업의 지난해 매출액 대비 영업이익률은 5.2%로, 전년(4.6%)보다 0.6%포인트 상승했다. 세전 순이익률(5.2%) 역시 1년 사이 0.9%포인트 높아졌다. 매출액 영업이익률은 2021년(5.6%) 이후 4년 만에 가장 높은 수준이다.



기업경영분석은 국세청 법인세 신고기업 중 금융기관, 매출액·자산이 마이너스인 업체 등을 제외한 영리법인기업을 조사한다. 지난해는 제조업 18만7804개, 비제조업 79만4963개 등 총 98만2767개 기업이 대상이었다.



기업 규모별 매출액 영업이익률을 보면 대기업은 5.6%에서 6.7%로 상승하며 2021년(7.0%) 이후 최고였다. 중소기업은 3.0%에서 2.8%로 하락해 통계 집계 이래 최저를 기록했다. 이미주 한은 기업통계팀장은 “올해는 중소기업도 수익성이 개선되고 있기에 양극화가 심화했다고 판단하지는 않는다”고 설명했다.



수익성과 함께 재무 안정성도 나아졌다. 전체 기업의 부채 비율(119.9→116.2%)과 차입금 의존도(31.0→30.4%)가 1년 새 떨어졌다. 부채 비율은 2019년(115.6%) 이후 가장 낮은 수준이다. 2024년 성장률이 높았던 기저효과로 인해 지난해 기업의 매출액 증가율은 전년(3.7%)보다 1.3%포인트 하락한 2.4%였다.



기업의 전반적 경영지표가 개선됐으나 이자보상비율(금융비용 부담률 대비 매출액 영업이익률)이 100% 미만인 기업의 비중은 42.8%에서 42.9%로 높아져 통계 작성 이래 최고치였다.



이 팀장은 “올해 1·2분기 기업경영 분석 결과를 보면 중소기업의 수익성 지표도 대기업과 더불어 개선되고 있다”며 “(이자보상비율 100% 미만 기업이 많아지는) 추세가 지속되지는 않을 가능성이 있다”고 전했다.

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