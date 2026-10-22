[이코노 브리핑] 우리금융, 생산적·포용금융 34.7조 공급 외

우리금융, 생산적·포용금융 34.7조 공급

우리금융그룹은 지난해 9월 ‘미래동반성장프로젝트’라는 이름으로 생산적·포용금융을 시작한 이래 1년 동안 총 34조7000억원을 공급했다고 21일 밝혔다. 생산적 금융은 33조3000억원, 포용금융은 1조4000원을 기록했다. 이는 우리금융이 5년간 공급하기로 한 목표인 90조원의 38.5%에 해당한다. 우리금융은 전날 서울 중구 본사에서 임종룡 회장 주재로 주요 계열사 대표들이 참석한 가운데 이 같은 1년 성과를 점검하고 내년도 추진계획을 공유했다.

현대카드, ‘알파벳’ 3개월새 15만장 돌파

현대카드는 지난 7월 선보인 독자브랜드 ‘알파벳카드’가 출범 3개월 만에 누적 발급량 15만장을 돌파했다고 21일 밝혔다. 인기 요인으로는 독자브랜드 전략을 꼽았다. 알파벳카드는 카드 플레이트 전면에 현대카드 기업이미지(CI) 없이 서체, 카드 패키지를 모두 새로 만들었다.

토스뱅크 ‘원하는 날 만기 정기예금’ 출시

토스뱅크는 원하는 날짜를 만기일로 직접 지정할 수 있는 ‘원하는 날 만기 되는 정기예금’을 출시했다고 21일 밝혔다. 이 상품은 1∼36개월 사이에서 이사 잔금일, 자녀 학자금 납부일 등 고객이 원하는 날짜를 만기일로 정할 수 있다. 금리는 기간에 따라 다르다. 1년 이상 예치 시 최고 연 3.80%를 받을 수 있다.

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