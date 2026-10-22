대한항공, 인천 섬 지역서 UAM 실증

대한항공이 참여한 ‘K-UAM(도심항공교통) 원팀’이 인천 도서지역에서 국내 최초로 지방자치단체와 연계한 도심항공교통 실증 비행을 마쳤다.



대한항공은 인천국제공항공사, KT, 현대자동차, 현대건설과 구성한 K-UAM 원팀이 지난 20일 인천 영종도와 덕적도 일대에서 UAM 실증 비행을 성공적으로 수행했다고 21일 밝혔다.

지난 20일 인천 도서지역에서 열린 도심항공교통(UAM) 실증 비행에 참여한 관계자들이 비행에 활용된 헬리콥터 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 대한항공 제공

이번 실증은 국토교통부와 인천시가 주관하고 항공우주산학융합원과 한국항공우주연구원이 참여했다. 정부와 지자체, 민간 기업이 공공서비스 발굴부터 운항노선 설계, 현장 비행 검증까지 공동으로 수행했다.



실증 비행은 UAM 기체를 대신하는 대역기를 활용해 인천 영종도 거잠포에서 덕적도를 거쳐 왕산마리나로 이어지는 구간에서 진행됐다. 대한항공은 여러 UAM 기체의 운항을 통합관리하는 자체 개발 관제시스템 ‘어크로스(ACROSS)’를 활용해 운항통제와 교통관리를 담당했다.



대한항공은 2024년 4월 전남 고흥에서 진행된 K-UAM 그랜드 챌린지 1단계 실증에서 UAM 기체와 운용 시스템, 5세대 이동통신(5G) 항공통신망의 통합 운용성을 검증했다. 지난해 10월 인천 청라∼계양 구간에서 열린 2단계 실증에서는 관제권 이양과 비정상 상황 대응 등을 수행했다.



대한항공은 앞으로 어크로스의 자동화와 운항통제·교통관리 기능을 고도화하고, K-UAM 원팀 참여 기업들과 협력해 UAM 상용화를 위한 운용 기반을 마련할 계획이다.

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