첨단산업 체험… 청소년 ‘꿈틀’ 기반 다진다

한국산업기술진흥원(KIAT)이 청소년들의 첨단산업 이해와 진로 탐색을 돕기 위해 산업현장 체험에 인공지능(AI)·코딩 실습을 더하는 등 산업기술 교육을 확대하고 있다.



21일 KIAT에 따르면, 산업통상부가 주최하는 ‘꿈틀, 산업기술아카데미’에서 산업현장 체험과 현직자 멘토링, 온라인 실습교육 등을 운영하고 있다. 2014년 ‘K-걸스데이(K-Girls’ Day)’로 시작한 이 프로그램은 올해 명칭을 변경하고 남학생과 비수도권 지역 학생으로 참여 대상을 확대했다. 기존 산업현장 견학 프로그램을 살리고 학교에서 직접 기술을 구현하는 온라인 교육 등을 더해 체험 기회를 넓혔다.

한국화학융합시험연구원(KTR)을 방문한 학생들이 미세플라스틱 분해 시험 과정에 대한 설명을 듣고 있다. KTR 제공

올해 산업현장 체험은 7월부터 다음달까지 AI와 반도체, 미래차, 바이오, 첨단소재 등 첨단산업 분야를 중심으로 진행된다. 지난달 중순까지 23개 기업·기관이 참여한 가운데 25개교 학생 785명이 총 28차례 현장을 방문했다.



학생들은 한국화학융합시험연구원(KTR)에서 미세플라스틱 분해시험 등 연구·시험 과정을 살펴보고, 위성 데이터 기업 컨텍의 우주관제센터에서 위성 데이터 처리 과정을 견학했다. 제철 공정과 생산설비 등 제조 현장을 둘러보는 프로그램도 운영되고 있다.



현장 견학이 진로 탐색으로 이어지도록 현직자 멘토링도 병행한다.



학생들은 연구원과 엔지니어, 현장 실무자 등과의 질의응답을 통해 실제 업무 내용과 직무에 필요한 역량을 파악할 수 있다. 이달에는 고등학교 3곳을 대상으로 온라인 STEM(과학·기술·공학·수학) 교육을 실시한다.

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