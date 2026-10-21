개미들, 단일종목 레버리지로 2.3조원 날려… 40대 손실 가장 컸다

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 등에 투자한 개인투자자들이 매매를 통해 2조3000억원 가량을 잃은 것으로 집계됐다. 보유 상품 평가 손실은 4조원에 육박해 두 기업의 주가가 반등하지 않으면 수조원대 추가 손실이 불가피한 상황이다. 특히 40대 투자자의 피해 규모가 가장 컷다.

조국혁신당 김형연 의원이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면, 10개 종합금융투자사업자를 통해 집계한 단일종목 ETP(ETF·ETN) 개인투자자의 총손실은 상품 출시일인 5월27일부터 8월14일까지 6조3130억원으로 집계됐다. 이 중 매매로 확정된 손실은 2조3242억원에 달했다. 보유 상품의 평가손실도 3조9888억원이다. 8월14일 6977.94였던 코스피 지수는 9월 6000 중반대에서 7000 선을 오가다 최근 다시 5000 중반선까지 떨어졌다. 8월 이후에도 투자자들이 손실 규모를 줄이기 힘들었을 것으로 추정된다.

삼성전자와 SK하이닉스. 연합뉴스

연령대별로는 40·50대의 손실이 전체의 62.1%에 달했다. 40대의 손실 규모가 2조530억원으로 전체의 32.5%를 차지해 가장 많았다. 40대는 매매손실 7120억원과 평가손실 1조3410억원을 기록했다. 두 항목 모두 전 연령대에서 가장 컸다. 해당 기간 거래가 있었던 계좌 수도 16만5200개로 가장 많았다.

이어 50대가 1조8655억원(29.6%), 30대가 1조912억원(17.3%), 60대가 8059억원(12.8%)의 손실을 기록했다. 40대와 50대의 손실을 합하면 3조9185억원에 달했다.

증권사별로는 키움증권을 통해 거래한 개인투자자의 손실이 1조2870억원으로 가장 많았다. 미래에셋증권이 1조2576억원으로 뒤를 이었다. 두 증권사를 통한 손실은 총 2조5446억원으로 전체의 40.3%였다. 이어 삼성증권 9994억원, NH투자증권 8517억원, 한국투자증권 5521억원 순이었다.

김 의원은 “자산 형성과 노후 준비에 힘써야 할 40·50대에 손실이 집중된 현실을 무겁게 봐야 한다”고 밝혔다. 이어 “높은 수익 가능성만 부각되고 손실 위험은 충분히 전달되지 않은 것은 아닌지 판매·광고 실태 전반을 점검해야 한다”며 “고위험 상품 출시 과정에서 투자자가 상품 구조와 위험을 충분히 이해하고 투자할 수 있도록 금융당국의 감독과 투자자 보호 장치를 강화해야 한다”고 강조했다.

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