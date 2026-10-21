돌봄로봇부터 재활기기까지 [한강로 사진관]

고령자와 장애인의 건강관리와 일상생활을 돕는 기술을 소개하는 ‘2026 홈케어·재활·복지 전시회’가 21일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 개막했다. 한국의료기기유통협회와 한국장애인단체총연합회, 위엑스포가 공동 주최하는 이번 전시회는 23일까지 열린다.
주최 측에 따르면 이번 전시회에는 국내외 236개 업체가 참가해 인공지능(AI) 기반 돌봄로봇과 재활로봇, 이동·보행 보조기기, 가정용 의료기기 등을 선보인다. 사물인터넷(IoT) 센서와 착용형 기기를 비롯해 식사·목욕을 돕는 생활용품, 전동침대와 낙상 방지용품 등 돌봄 현장에서 사용하는 다양한 제품도 소개된다.
이번 전시는 초고령사회에 대응해 가정과 지역사회에서 활용할 수 있는 돌봄 기술을 살펴보는 데 초점을 맞췄다. 고령자와 장애인의 자립생활을 지원하고 돌봄 종사자의 업무 부담을 줄이기 위한 제품과 서비스를 함께 다룬다. 참관객이 기기를 직접 작동하며 기능을 확인하는 체험 기회도 마련돼 의료·재활·요양·복지 분야 관계자들이 현장에 필요한 기술을 비교해 볼 수 있다.
전시 기간에는 AI와 고령친화기술, 보조공학 등을 주제로 한 전문 세미나와 국내외 바이어 상담회도 진행된다. 기업과 수요기관이 제품 활용 방안을 논의하고 해외 판로를 모색하는 자리다. 관람 시간은 매일 오전 10시부터 오후 5시까지이며 입장료는 무료다.
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