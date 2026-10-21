특검 수사받던 선관위 직원 숨진 채 발견… 유서엔 “억울하다”

이태한 선거관리위원회 특별검사팀의 조사를 받던 중앙선관위 소속 직원이 숨진 채 발견됐다.

21일 경찰과 법조계에 따르면 이날 오전 7시6분쯤 경기 화성시 봉담읍의 한 아파트 화단에서 중앙선관위 선거기반과 소속 사무관 40대 A씨가 숨져 있는 것을 주민이 발견해 신고했다. 현장에선 특검 수사 과정에서 느낀 억울함을 호소하는 취지의 메모가 발견된 것으로 알려졌다.

경기 과천시 중앙선거관리위원회. 연합뉴스

A씨는 사망 전날인 20일 업무상 배임 등 혐의로 특검팀에 소환돼 피의자 신분으로 조사받았다. 특검팀은 지난 대선과 6·3 지방선거 당시 선거용품 용역계약 과정에서 발생한 입찰비리 의혹을 추궁한 것으로 알려졌다.

A씨는 변호인 입회하에 오후 8시55분까지 조사받은 뒤 1시간45분가량 피의자 신문조서를 열람·수정하고 오후 10시40분쯤 귀가했던 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨가 자택에서 투신한 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다. 특검팀은 이날 오후 예정된 간이 회견 일정을 연기하는 등 파장에 촉각을 곤두세우고 있다. 특검의 수사 방식을 둘러싼 논란이 정치권으로 확대될 우려 때문이다.

특검팀은 애도를 표하면서도 강압수사 의혹 차단에 나섰다. 특검팀 관계자는 “조사는 변호인 동석 하에 진행됐으며, 피의자의 자발적 의사에 따라 조서를 열람하고 수정하는 등 강압적인 상황은 없었다”고 해명했다.

이번 사건으로 출범 한 달째를 맞은 선관위에 대한 특검 수사는 동력 약화가 불가피할 전망이다. 특검팀은 지방선거 투표용지 부족 사태를 비롯해 노태악 전 선관위원장 등 수뇌부의 외유성 출장, 부정 채용·승진 특혜, 수의계약 비리 등 12개 의혹을 수사 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지