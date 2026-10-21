선관위 직원, 조사 다음날 숨진채 발견… 특검 "강압수사 없었어"

이태한 선거관리위원회 특별검사팀의 조사를 받던 중앙선관위 소속 직원이 숨진 채 발견됐다.



21일 연합뉴스 취재를 종합하면 이날 오전 7시 6분께 화성시 봉담읍 아파트 화단에서 중앙선관위 선거기반과 소속 사무관급(5급) 공무원인 40대 남성 A씨가 숨진 채 발견됐다.

21일 과천 중앙선거관리위원회 모습. 연합뉴스

경찰은 A씨가 거주하던 아파트에서 투신한 것으로 추정한다. 유서에는 선관위 특검팀 수사 과정에서 느낀 억울함을 호소하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.



A씨는 전날 오전 선관위 특검팀에 입찰방해와 업무상 배임 혐의를 받는 피의자 신분으로 출석해 조사받은 것으로 파악됐다.



특검팀은 지난해 대통령선거와 올해 지방선거 당시 사전투표함과 투표소 안내문 등 선거용품 용역계약 전반을 들여다보고 입찰비리 의혹 수사를 확대해오고 있었다.



A씨는 오후 8시 55분께 변호인 입회하에 조사를 마친 뒤 1시간 45분가량 피의자 신문조서를 읽고 오후 10시 40분께 귀가했다.



특검팀은 "고인에게 깊은 애도를 표명한다"며 "피의자의 자발적 의사에 따라 조서를 열람하고 수정하는 등 조사 과정에서 강압적 상황은 없었다"고 밝혔다.



특검팀은 A씨의 사망이 수사에 끼칠 영향에 촉각을 곤두세우는 분위기다.



특검팀은 이날 의혹들의 정점으로 평가받는 노태악 전 중앙선관위원장을 전격 압수수색해 휴대전화를 확보하는 등 수사망을 넓히고 있었다.



이태한 특검은 이날 오후 김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장을 예방하고 도어스테핑(간이 회견)을 통해 향후 계획을 기자들에게 설명할 계획이었으나 이 역시 미뤄질 가능성이 전망된다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담 전화 ☎ 109 또는 자살예방SNS상담 "마들랜"에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

<연합>

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