‘대구·경북 통합 지역성장펀드’, 1300억원 규모 출범

중소벤처기업부는 21일 대구 엑스코에서 ‘대구·경북 통합 지역성장펀드’ 결성식을 열고 대구·경북권에 중점 투자하는 벤처 모펀드가 본격 운영에 들어간다고 밝혔다.

전북, 울산, 대전에 이어 네 번째 지역성장펀드지만, 둘 이상의 광역지방자치단체가 함께 조성한 것은 이번이 처음이다.

모 펀드는 총 1300억원 규모로 결성됐다. 모태펀드가 역대 최대 수준인 750억원을 출자했고, 대구광역시와 경상북도를 비롯해 구미시, 김천시, iM뱅크, IBK기업은행, NH농협은행, 하나은행, 대구경북과학기술원(DGIST), 경북대, 이수페타시스, 화신, 한국OSG 등 13개 기관이 추가로 참여했다. 지역 공공부문과 금융권, 대학, 기업이 함께 자금을 내는 구조다.

중기부와 한국벤처투자, 대구시, 경북도 등은 주요 출자자로 운영위원회를 구성해 세부 출자 분야를 정하고, 연내 자펀드 출자사업에 착수할 계획이다. 향후 자펀드 출자사업을 통해 총 2,000억원 규모의 벤처펀드를 조성할 예정이다. 지역 유망 벤처·스타트업에 대한 투자 저변을 넓힌다는 구상이다. 대구·경북의 산업 기반과 연구개발 역량을 벤처투자로 연결해 지역 혁신 생태계를 키우겠다는 취지다.

이날 행사에서는 iM뱅크와 한국벤처투자, 기술보증기금 간 ‘대경권 벤처펀드 및 벤처생태계 활성화를 위한 생산적 금융 업무협약(MOU)’도 체결됐다. 세 기관은 투자·융자·보증을 연계한 종합 금융지원 체계를 구축해 지역 벤처기업 성장을 뒷받침하기로 했다. 지난 2월 동남권 협약에 이은 두 번째 지역 금융 협력 모델이다.

노용석 중기부 제1차관은 “전국 최초의 지역 통합 모펀드는 행정구역의 경계를 넘어 대구·경북의 혁신 역량을 하나로 연결하는 새로운 시도”라며 “지역 대표 금융기관과 벤처금융 공공기관 간 협력체계를 바탕으로 지속 가능한 지역 벤처생태계를 만들어가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지