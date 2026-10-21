특검, '외유성 출장 의혹' 노태악 자택·중앙선관위 등 압수수색

중앙선거관리위원회의의 '외유성 출장 의혹'을 들여다보고 있는 선관위 특검팀(특별검사 이태한)이 노태악 전 중앙선거관리위원장의 자택과 중앙선관위에 대한 강제수사에 착수했다.

선관위 특검팀은 21일 오전 8시10분께 업무상 횡령, 허위공문서작성 및 동행사 혐의로 노 전 위원장의 자택을 압수수색해 휴대전화 등을 확보했다고 밝혔다.

특검팀은 이날 오전 9시부터 현재까지 경기 과천 중앙선관위에 대한 압수수색을 진행하면서 관련 자료를 확보 중에 있다고 밝혔다.

이번 압수수색에는 특검 파견검사 2명, 수사관 7명 등을 포함한 총 12명의 인력이 투입됐다.

특검팀은 그동안 선관위 전·현직 위원과 직원의 외유성 출장등을 비롯해 기관 운영 전반의 방만 운영 의혹을 수사해왔다.

특히 노 전 위원장의 국외출장과 관련해 중앙선관위 관계자가 공문서인 국외출장결과보고서에 허위 사실을 기재한 정황을 추가로 포착했다고 전했다.

특검팀 관계자는 "추후 선관위 특검팀 압수물 분석을 토대로 선관위 전현직 위원, 직원 등의 외유성 출장 등 기관 운영 전반의 방만 운영 의혹에 대한 실체적 진실을 규명하고 관련자들의 책임 소재를 엄중히 밝히도록 하겠다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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