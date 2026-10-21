서바이벌 프로그램 출신 40대 유명 래퍼, 대마 투약 혐의 불구속 기소 [사건수첩]

유명 힙합 서바이벌 프로그램 출신의 40대 래퍼가 대마를 상습 투약한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

수원지방공소청은 마약류 관리법 위반 혐의로 래퍼 A씨를 지난 16일 불구속 기소했다고 21일 밝혔다. A씨는 지난해 11월과 올해 8월 마약 판매책들로부터 대마를 구입해 흡연한 혐의를 받는다.

수원고등·지방공소청. 연합뉴스

조사 결과, A씨의 범행은 대마 판매책인 30대 B씨를 수사하는 과정에서 전모가 드러났다. B씨는 자택에서 대마 29주를 직접 재배하고 대마 젤리를 제조·판매한 혐의로 지난 7월 구속기소 된 인물이다.

마약범죄정부합동수사본부는 B씨의 추가 범행과 장부를 추적하던 중 A씨가 B씨와 다른 판매책으로부터 대마를 지속해서 사들여 투약한 정황을 포착했다. A씨 외에도 추가 투약자 1명이 함께 적발돼 재판에 넘겨졌다.

A씨는 과거 공개 석상에서 대마류 합법화를 주장했던 인물로 알려졌다.

수사 당국은 B씨의 여죄 사건을 수원지방중대범죄수사청으로 이송하고 마약 유통 경로 및 추가 투약자에 대한 수사를 이어가고 있다.

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