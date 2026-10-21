김민석 "초광역특구법 최우선 입법… 52시간제 합리적 대안 도출"

더불어민주당 김민석 대표는 21일 "정기국회에서 초광역특구법을 최우선 입법 과제로 추진하겠다"고 밝혔다.



김 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "대한민국을 다시 뛰게 할 3대 메가 프로젝트를 확실하게 뒷받침하겠다"며 이같이 강조했다.

더불어민주당 김민석 대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 한병도 원내대표, 왼쪽은 최민희 최고위원. 연합뉴스

그는 "인프라 공급, 파격적인 재정·금융·세제 지원, 과감한 규제 합리화를 통해 지방이 미래 산업을 주도하는 주체로 서도록 지원하겠다"고 말했다.



민주당은 전날 지역 전략산업을 육성하고 정부 차원의 기업 지원책 내용을 담은 '초광역특구 법안'(지방주도성장을 위한 초광역권전략산업특구 지정·운영 특별법안)을 발의했다.



국회 정무위원회 여당 간사 박상혁 의원이 대표 발의한 법안으로 최대 쟁점인 고소득·연구직 노동자의 주52시간제 예외 적용 특례 규정이 포함됐다.



민주당은 주52시간제 예외 적용에 대한 노동계 반발 등을 고려해 특례 규정이 빠진 법안을 별도로 발의하고 추후 숙의와 토론을 거쳐 최종안을 만들기로 했다.

김 대표는 "첨단 R&D(연구개발) 분야 노동시간 제도에 대해 다양한 목소리가 있음을 깊이 인식하고 있다"며 "신속한 논의를 통해 노동의 가치를 훼손하지 않으면서도 경쟁력을 잃지 않도록 합리적 대안을 만들어내겠다"고 말했다.



그러면서 "글로벌 기술 전쟁 승리를 위한 신속한 초광역 특구법 처리에 야당의 적극적 참여를 촉구한다"고 덧붙였다.

<연합>

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