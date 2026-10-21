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청계천 자율주행버스, 22일부터 야간운행

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윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

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오후 7시부터 30분 간격으로
무료 운행… 단계적 유료화 추진

청계천 자율주행버스가 22일부터 야간운행을 시작한다. 이를 토대로 시민과 관광객의 야간활동뿐 아니라 문화·관광·상권을 교통서비스로 연계해 ‘서울형 야간경제’ 활성화도 뒷받침한다는 구상이다.

서울시는 청계천 산책길과 종로·을지로의 골목상권, 광장시장 등 도심 관광명소를 잇는 ‘청계 A01’(사진)의 야간 정기운행을 시행한다고 20일 밝혔다.

청계 A01은 청계광장~청계3가(세운상가)~청계5가(광장시장)의 왕복 4.8㎞ 구간을 2대의 차량이 순환 운행하며 양방향 총 11개의 정류소에 정차한다. 청계광장 출발 기준 오후 7시부터 30분 간격으로 하루 9회 운행하며 막차는 오후 11시에 출발한다. 정류소 위치와 실시간 운행정보는 네이버지도, 카카오맵 등에서 확인할 수 있다. 시는 운전대와 운전석이 없는 자율주행버스를 야간에 정기운행하는 것은 국내에서 처음이라고 설명했다. 지난 8월 13~31일 야간 시범운행을 시행하고 외부 전문가와 함께 안전성을 검증했다.

이번 개편으로 기존 주간운행은 종료한다. 초기에는 시민들이 부담 없이 체험할 수 있도록 무료로 운영하지만 정규 대중교통수단으로 정착시키기 위해 단계적으로 유료화를 추진할 방침이다. 다만 무료 운행 시기에도 탑승 시 교통카드는 태그해야 한다.


윤선영 기자 sunnyday702@segye.com 기자페이지 바로가기

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