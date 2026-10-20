이탈리아, 밀라노 폭력시위에 군 병력 500명 투입

이탈리아 정부가 밀라노를 휩쓴 폭력·약탈 시위를 진압하기 위해 군 병력 500명을 투입하기로 했다.

20일(현지시간) 현지 일간 코리에레델라세라에 따르면 조르자 멜로니 총리는 이날 긴급 대책회의를 열고 밀라노에 군 병력을 배치하기로 결정했다. 정부는 관련 법령을 조만간 공포할 예정이다.

신문은 “정부가 ‘안전한 거리’ 작전을 강화해 밀라노에 병력을 즉시 증파하는 방안은 확정적”이라고 전했다. 이 작전은 군이 경찰과 함께 현장에 나서는 것으로, 국방부가 치안 업무에 직접 참여한다는 데 의미가 있다는 게 현지 언론의 분석이다. 정부는 투입 병력에 별도의 역할과 임무를 추가로 맡기는 방안도 저울질하는 것으로 알려졌다.

강경 대응은 군 투입에 그치지 않는다. 정부는 도심 일부 지역의 통행금지와 함께, 범행 우려가 있는 인물을 사전에 경찰서에 붙잡아두는 예방적 구금 대상을 성인에서 18세 미만 청소년까지 넓히는 방안을 논의하고 있다. 지난 주말 기물파손 등 혐의로 연행된 이들 가운데 80%가 미성년자였다는 점이 배경이다.

시위는 지난 주말 물가 상승과 공공서비스 악화에 항의하는 반정부 집회로 시작됐으나 폭력·약탈 사태로 번지면서 200명 넘게 경찰에 연행됐다. 전날 밀라노 중심가 상점 대부분은 진열창에 가림막을 치고 일찍 문을 닫았다.

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