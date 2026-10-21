秋 “잘못된 단어로 상처” 재정빨대 발언 직접 사과

소방관들이 고 김진석 소방위 순직의 원인 등 철저한 진상 규명을 촉구하고 나섰다. 추미애 경기도지사는 소방 노동조합 관계자들과 만나 ‘소방 재정 빨대’ 발언에 대해 직접 사과했다. 소방청은 사고 원인과 문제점을 분석해 재발을 막기 위한 30일간의 합동 조사에 들어갔다.

추미애 경기지사가 20일 경기 수원시 영통구 경기도청 집무실에서 전국공무원노동조합 소방본부와 간담회를 하고 있다. 공동취재

민주노총 소속 전국공무원노동조합 소방본부는 20일 경기 수원시 경기도청 앞 기자회견에서 “우리는 죽어서 영웅이 되고 싶지 않다”며 “우리에게 필요한 것은 죽음 뒤의 명예가 아니라, 살아서 가족 품으로 돌아갈 수 있는 안전한 현장”이라고 밝혔다. 이어 “유족과 동료들이 원하는 건 소중한 가족과 동료가 왜 돌아오지 못했는지, 진실을 알고 싶은 것”이라며 ‘충분한 소방 예산 확보’, ‘현장 인력 충원’을 재차 요구했다. 권영각 전공노 소방본부장은 소방청을 향해 “객관적 조사단을 구성해 원인을 규명하고 전 과정을 투명하게 공개해야 한다”고 목소리를 높였다.

추 지사는 집무실에서 권 본부장 등을 만나 “제 불찰로 마음에 상처를 입은 소방관 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “큰 사고 앞에 제 설화가 불거지는 것 자체가 안 맞다고 생각돼 충분히 사과드릴 수 없었다”고 말했다.

추미애 경기지사가 20일 경기 수원시 영통구 경기도청 집무실에서 열린 전국공무원노동조합 소방본부 간담회에 앞서 인사하고 있다. 공동취재

한국노총 소속 한국소방공무원노동조합은 별도 성명에서 “이번 순직 사고의 현장 지휘 과정에 문제가 있었다”는 의혹을 제기하며 소방 조직의 전면적인 개혁을 촉구했다. 대한민국공무원노동조합총연맹 소방노조도 성명을 내고 “반복되는 순직 사고의 구조적 문제를 객관적으로 규명할 조사단을 구성하라”고 입을 모았다.

소방청은 “국립소방연구원과 경기도소방재난본부, 외부 전문가, 소방노조 등과 ‘소방 합동 조사단’을 가동했다”며 “부천 공장 화재 현장에서 발견된 다량의 인화성 물질 취급의 위법성 여부, 아파트형 공장 건물의 구조적 위험성 등을 확인해 실효성 있는 재발 방지책을 마련할 것”이라고 말했다.

경기도소방재난본부는 부천 공장 화재 때 ‘신속동료구조팀’(RIT) 투입이 늦어졌다는 일각의 의혹 제기는 사실이 아니라고 밝혔다. RIT는 소방 활동 중 매몰 등으로 대원이 고립되면 구조한다. 경기소방본부는 “16일 오전 9시9분 지휘단장이 (김 소방위 등 2명) 대원 고립을 인지하고 대응 2단계 발령과 동시에 RIT를 가동했다”고 주장했다.

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