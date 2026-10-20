빌딩 2곳 ‘7분 간격’ 불길… 방화 70대 “특허법인이 사기 쳐”

서울 강남구 한복판에서 ‘원한’에 의한 빌딩 연쇄 방화가 발생해 19명이 다쳤다. 경찰은 70대 남성을 연쇄 방화 혐의로 검거해 사건 경위를 조사 중이다. 해당 남성은 방화 동기에 대해 과거 ‘특허법인의 사기’를 주장하고 있으며 수일 전부터 범행을 계획한 것으로 드러났다.

20일 서울 강남구 역삼동에 있는 건물 두 곳에서 연달아 방화한 혐의를 받는 70대 남성이 서울 수서경찰서로 압송되고 있다.연합뉴스

20일 서울 수서경찰서는 역삼동 신명빌딩과 한양빌딩 연쇄방화 혐의로 70대 남성 이모씨를 긴급체포했다고 밝혔다. 앞서 이날 오전 11시54분 서울 강남구 역삼동의 신명빌딩 3층에서는 “검은 연기가 심하게 나고 건물 3층 창문에 5명이 있다”는 119 신고가 접수됐다. 이어 7분 뒤인 낮 12시1분 약 200m 떨어진 한양빌딩 4층에서도 화재 신고가 들어왔다.



이씨는 화재 발생 약 4시간 뒤인 오후 4시16분 서울지하철 1호선 동묘앞역 인근에서 검거됐다. 오후 6시14분 수서서에 도착한 이씨는 검은색 모자와 흰 마스크를 착용한 채 방화 이유에 대해 “사기 쳤다. 특허 법무법인에서”라며 “2000년도에 특허를 냈는데 사기를 쳤다”고 외쳤다. 이씨는 또 피해자들에게 “앞으로 사기 치지 말라”고 소리쳤다.



이씨는 범행을 3일 전부터 준비했다고 밝혔다. 이씨가 이날 오전 기름통을 들고 역삼동 빌딩 안에 들어가는 모습이 인근 폐쇄회로(CC)TV에 포착되기도 했다. 이씨가 기름통을 들고 다니며 특정 변리사를 찾았다는 증언도 이어졌다.

20일 방화 혐의로 체포된 70대 남성 A씨가 화재 발생 전 인화 물질로 추정되는 물건을 들고 서울 강남구 역삼동의 한 건물을 향해 이동하는 모습. 연합뉴스 TV 제공

이씨는 2022년에도 동일한 특허법인들을 찾아가 휘발유를 뿌리며 난동을 부렸던 것으로 파악됐다. 판결문에 따르면, 이씨는 2022년 자신이 개발한 운동기구 특허에 대한 불만으로 서울 강남구에 있는 피해 특허법인 2곳을 차례로 찾아 휘발유를 뿌리고 난동을 부려 징역형을 선고받았다. 실형을 받은 뒤에도 기어코 범행을 포기하지 않은 셈이다.



각 건물 화재가 시작된 층에는 서로 다른 특허법인이 입주해 있는 것으로 파악됐다. 이날 화재로 신명빌딩 3층 특허법인 사무실에서 근무하던 변리사 B씨가 복도에서 심정지 상태로 발견됐다. 함께 근무하던 B씨의 남편도 부상을 입은 것으로 알려졌다. 이 밖에도 17명이 다쳤으며, 60여명은 자력으로 대피했다. 환자들은 인근 한양대병원과 강남세브란스병원, 중앙대병원 등으로 이송됐다.

20일 서울 강남구 역삼동의 한 빌딩에서 화재가 발생해 소방대원이 현장 수습을 하고 있다. 뉴시스

김현석 강남소방서 소방행정과장은 현장 브리핑에서 “심정지 환자는 병원으로 이송하던 중 자가호흡이 돌아온 상태”라며 “나머지 중·경상 환자들도 전부 관내 병원으로 이송해 치료 중”이라고 밝혔다.



화재 여파로 건물 창문이 깨지고 주변 도로의 교통이 통제되는 등 일대에 혼란이 빚어졌다. 인근 카페 일부는 임시휴업에 들어가기도 했다. 신명빌딩 인근에서 카페를 운영하는 최모(49)씨는 “소방차가 출동해 나가봤더니 연기가 나고 사람들이 창틀에 매달려 있고 얼마 뒤 ‘펑’하고 폭발하는 소리가 나 겁이 났다”며 “(이게 방화라면) 요새 너무 이상한 일이 많이 발생하는 것 같다”고 우려했다. 한편 이재명 대통령은 이날 국무회의 도중 역삼동 화재에 대해 보고를 받은 뒤 세종에서 화상으로 회의에 참석 중이던 최용철 소방청장에게 “인명 구조와 화재 진압 및 소방대원의 안전 확보에 만전을 기해달라”고 당부했다.

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