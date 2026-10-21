野 “국힘 집권하면 검수원복” 與 “어이가 없네”

국회 법제사법위원회는 20일 전국 법원에 대한 국정감사에서 광주 여고생 살해범 장윤기와 ‘부산 돌려차기’ 등 사회적으로 이슈가 된 주요 사건의 선고를 거론했다. 공소청 국감에서는 ‘검수원복’을 놓고 여야 의원들이 설전을 벌였다.

김태규 국민의힘 의원이 20일 대구 수성구 범어동 대구고등법원에서 열린 국회 법제사법위원회(법사위)의 대구고등·지방·가정·회생법원, 부산고등·지방·가정·회생법원, 울산지방·가정법원, 창원지방법원에 대한 2026년도 국정감사에서 질의하고 있다. 뉴스1

이날 광주고등법원과 지법·지원에 대한 국감에서 여야 의원들은 무기징역형을 선고한 여고생 살해범 장윤기(23)에 대해 “사형선고를 내렸어야 하는 것 아닌가”라고 지적했다. 국민의힘 윤상현 의원은 “무기징역을 선고한 1심 재판부는 ‘가석방 없이 영구히 수감시켜 유족을 위로하고 유사 범죄를 방지할 수 있다’는 식으로 판결했다”며 “법적으로 가석방 금지는 구속력이 없지 않은가”라고 질의했다.



법사위원장인 더불어민주당 서영교 의원은 “장윤기에게 사형을 선고했어야 한다고 생각한다. 집행은 별개의 문제”라며 “가석방 없는 무기징역형에 대해 의견을 개진해달라. 국회에서도 논의하겠다”고 밝혔다.



최수환 부산고등법원장은 이날 대구고등법원에서 열린 법사위 국감에서 부산 ‘돌려차기’ 사건 재판 과정에 대한 민주당 김동아 의원의 질의에 “기관장으로서 경위가 어떻든 피해자께서 마음에 상처를 입은 점에 대해 깊은 유감을 표한다”고 말했다. 지난달 부산고법 형사2부에서 열린 ‘돌려차기 사건’ 가해자의 보복 협박 혐의 항소심에서 재판장은 가해자의 협박성 발언에 대해 “피해자가 겁먹을 내용은 아니지 않으냐”고 말한 데 이어 피해자 측 변호인이 항의하자 “피해자 역시 재판 과정에서 상당히 언론플레이가 있었지 않으냐”는 취지로 발언해 논란이 됐다.



대구고등법원에 대한 국정감사에서 여야 의원들은 대법관 후보자 재제청 문제와 이해충돌 가능성을 둘러싸고 날 선 신경전을 벌였다. 국민의힘 김태규 의원은 손봉기 대구지법 부장판사에 대해 “해박한 법률 지식과 뛰어난 실무 능력을 갖춘 법관으로 좌도 우도 아닌 철저한 법률주의자라고 생각한다”며 “대구법원에서만큼은 법관들이 집단으로 의견을 표명하는 것이 맞다고 생각한다”고 했다.



김 의원은 대구·부산·울산 등 공소청 국감에서 “검수원복(검찰 수사권 원상복구)이 맞다고 생각한다. 우리 당이 집권하기만 기다려 달라”고 밝히자 여당 의원들이 반발했다. 김 의원 발언 직후 민주당 김용민 의원은 “어이가 없네”라고 반응했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지