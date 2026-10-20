‘소방빨대’ 발언·曺 탄핵 문제 부각… 野, 공세 강화

국민의힘이 여권 인사들의 잇단 설화와 처신 논란을 고리로 정부·여당의 책임론을 부각하며 공세 수위를 끌어올리고 있다. 여권의 개별 논란을 조희대 대법원장 탄핵 문제와 청와대 국정감사로 연결해 국정 운영 전반을 압박하려는 모습이다.



국민의힘 정점식 원내대표는 20일 국회에서 열린 회의에서 추미애 경기도지사와 더불어민주당 부승찬 의원의 ‘소방 재정 빨대’ 발언과 관련해 “민주당은 당 차원에서 가장 높은 수위로 징계를 내려서 다시는 이런 망언이 없도록 해야 한다”고 촉구했다. 그는 김민석 민주당 대표의 ‘응급환자 전용 주차장’ 주차 논란도 거론하며 “추미애 경기도지사의 소방관 비하 망언이나, 더불어민주당 김민석 대표의 소방관 갑질이나, 모두 무례하기는 마찬가지”라고 주장했다. 이어 “‘추·석(추미애·김민석) 남매’가 함께 삼보일배를 하면서 용서를 구해도 모자란다”고 말했다. 추 지사는 전날 경기도 국정감사에서 소방관들에게 “진심으로 사과드린다”며 재차 사과했다. 민주당 지도부는 추 지사에 대한 징계 문제는 추후 논의하고 소방공무원 지원을 비롯한 제도 보완을 우선 다루기로 했다.

국민의힘 정점식 원내대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 발언하고 있다. 허정호 선임기자

민주당이 당내 의견 수렴에 나선 조희대 대법원장 탄핵 논의도 공격했다. 정 원내대표는 “민주당의 탄핵 도착증이 다시 도진 것”이라고 비판했다. 박충권 수석대변인은 “대통령 사법 리스크를 억지로 소멸시키겠다는 이재명 구하기 목적의 ‘헌정 파괴’라 할 것”이라며 “다수 의석으로 밀어붙이는 ‘국헌 문란’ 그 이상도 이하도 아니다”라고 주장했다.



지도부 관계자는 “국익 차원에서 보면 조 대법원장 탄핵 이슈가 가장 중요하다. 우리나라가 독재국가로 가느냐 마느냐의 갈림길에서 사법부는 마지막 보루라고 볼 수 있기 때문”이라면서도 “국민에게 피부에 와 닿는 이슈는 아닌 만큼, 이를 어떻게 여론화하고 설득력 있게 전달하느냐가 앞으로의 과제”라고 말했다.



국민의힘은 30일 국회 운영위원회의 대통령비서실·국가안보실·대통령경호처 국정감사에서도 인사 문제와 부동산·금융 정책을 집중 추궁할 방침이다. 강훈식 전 대통령비서실장과 김현지 제1부속실장, 김용범 전 정책실장, 정진상 전 민주당 대표 정무조정실장 등의 증인 채택을 요구하고 있다. 지난해 여야가 충돌했던 김 실장의 국감 출석 문제가 올해 증인 채택 과정에서도 다시 불거졌다.



김승수 원내운영수석부대표는 이날 “국민적 의혹을 받고 있는 이재명 대통령의 핵심 인사들에 대한 증인 채택을 거듭 요청했지만 민주당은 지금까지 아무런 응답도 하지 않고 있다”며 “증인·참고인 출석을 막는다고 국정 실패의 책임과 국민적 의혹이 사라지지는 않는다”고 말했다. 특히 김현지 실장 출석 문제를 두고 “대법원장까지 법사위 국정감사장에 증인으로 불러 세웠으면서 1급 비서관 1명의 출석은 끝까지 막고 있는 것”이라며 “민주당에게는 대법원장보다 김현지 실장이 더 높은 권력이냐”고 따져 물었다.

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