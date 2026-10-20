어린이집 줄폐원에… 입소대기 2개월 더 늘었다

최근 4년6개월 동안 전국 어린이집이 1만개 넘게 줄면서 입소대기 기간도 전국 평균 2개월여 늘어난 것으로 나타났다.

사진=뉴시스

국회 교육위원회 소속 국민의힘 서범수 의원이 20일 교육부로부터 제출받은 ‘최근 5년간 어린이집 입소 신청·대기 현황’ 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 6월 말 기준 전국 어린이집 평균 입소대기 기간은 7.5개월이었다. 입소대기 기간은 입소 신청부터 입소 확정일까지의 기간을 말한다.



지역별로 보면 세종이 8.3개월로 가장 길었다. 서울 8.2개월, 경기 7.8개월, 부산 7.7개월, 대구 7.6개월 등이 뒤를 이었다. 전북(6.2개월), 경북(6.3개월), 전남광주(6.4개월), 경남(6.5개월) 등은 전국 평균을 밑돌았다.

어린이집 평균 입소대기 기간은 2022년 말 5.3개월이었던 것에 비해 2.2개월 늘었다. 아이의 나이가 어릴수록 입소대기 기간이 더 길어졌다.



전국 1세반 평균 입소대기 기간은 2022년 5.8개월에서 올해 6월 8.5개월로 2.7개월 늘었다. 같은 기간 0세반은 3.9개월에서 6.2개월로, 2세반은 5.8개월에서 8.0개월로 증가했다. 인기가 많은 국공립 어린이집 1세반 평균 입소대기 기간은 2022년 7.9개월로 긴 편이었는데 올해 6월 10.6개월로 더 길어졌다.



이러한 입소 지연은 어린이집 수 감소와 무관하지 않다.



최근 4년6개월 동안 전국에서 폐원한 어린이집은 1만1093개였다. 이 기간 폐원한 어린이집의 유형별로는 가정어린이집이 6949개, 민간어린이집이 3284개로 전체의 92.2%를 차지했다. 연도별 폐원 현황을 보면 2022년 341개, 2023년 2679개, 2024년 2240개, 2025년 1939개, 2026년 상반기 1194개다.



지역별 누적 폐원 규모는 경기도가 3234개로 가장 많았다. 그다음에 서울 1502개, 경남 994개, 전남광주 633개, 경북 609개, 충남 603개, 인천 594개 등의 순이다. 폐원 사유로는 ‘아동 감소’가 4871개(43.9%), ‘경영 문제’가 3477개(31.3%)로 많았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지