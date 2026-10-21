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국민연금, 주식 지분 조정중… 석화·건설↑, 반도체·조선↓ [경제 레이더]

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구윤모 기자

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증시 요동… 상승·소외업종 변경

국민연금이 최근 3개월 동안 석유화학과 건설, 화장품 업종의 보유지분율을 높인 반면 IT전기전자와 조선·방산, 유통 업종 지분율은 낮춘 것으로 나타났다. 국내 증시가 크게 요동치면서 증시 상승을 주도했던 업종과 소외됐던 업종 간 지분 조정이 발생한 것이다.

서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 모습. 뉴시스
서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 모습. 뉴시스

20일 기업분석연구소 리더스인덱스가 국민연금의 국내 주식 대량보유 공시 내용을 분석한 결과 지난 15일 기준 지분 5% 이상을 보유한 상장사는 총 266개사로 집계됐다.

보유지분율은 업종별로 차이가 뚜렷했다. 석유화학 업종에선 분석 대상 21개사 중 16개사의 보유지분율이 상승했다. SK케미칼 지분율이 6.5%에서 8.6%로 2.1%포인트 높아졌고, 코오롱인더스트리도 10.9%에서 12.9%로 2.0%포인트 상승했다.

건설·건자재 업종 역시 12개사 중 절반인 6개사 지분율이 상승했다. 대형 건설사를 중심으로 지분율 상승 폭이 컸는데, GS건설의 경우 7.8%에서 12.9%로 5.1%포인트 상승해 주요 분석 대상 기업 중에서도 증가 폭이 가장 컸다. IPARK현대산업개발은 10.1%에서 12.0%로 1.9%포인트, DL이앤씨는 11.4%에서 13.2%로 1.8%포인트 높아졌다.

이외에도 에너지 업종은 SK이터닉스(5.1%→7.2%) 등 분석 대상 4개사 모두 지분율이 상승했고, 화장품 기업들도 지분율 상승이 눈에 띄었다.

반면 반도체 관련 기업이 다수 포함된 IT전기전자 업종에서는 전자부품 및 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업들을 중심으로 지분율 하락이 나타났다.

삼성전자 지분율은 7.9%로 유지됐고 SK하이닉스는 8.1%에서 7.9%로 0.2%포인트 낮아지는 데 그쳐, 두 회사에 대한 지분율 변화는 상대적으로 작았다. 다만 두 기업의 주가가 하락하면서 국민연금이 보유한 주식의 평가가치는 크게 감소했다. 삼성전자는 34조3323억원(26.2%), SK하이닉스는 52조7297억원(42.1%) 줄어 두 기업의 평가가치 감소액만 87조원을 웃돌았다. 한국항공우주(8.7%→7.1%) 등 조선·방산 관련 업종을 비롯해 지주사, 유통 업종에서도 지분율 하락이 두드러졌다.


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